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〈中部〉鐵砧山風景區改造 爭取2億元經費
2017-05-26
〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌昨邀集交通部觀光局、市府等會勘，爭取中央匡列兩億元預算、分三年整體改造大甲鐵砧山風景區，市府規劃將以野營運動、海岸大草原、歷史劍井三大主題為重點，期待鐵砧山風華再現；交通部觀光局主秘林坤源允諾將全力配合支持。
台中市風景管理處長廖偉志表示，鐵砧山風景特定區面積達一百三十八．九六公頃，市府今年準備向交通部觀光局特色加值計畫爭取四千六百萬元、明年再爭取四千萬元，共八千六百萬，以整建雕塑公園為主，未來將打造成戶外美術館，並設置探索遊憩場、大地藝術休憩空間及互動遊憩廣場，還有高架景觀步道，可眺望大安溪及台灣海峽；同時在遊客中心周遭打造具有卅個營位的露營區，預計年底發包，明年六月完成。
蔡其昌希望鐵砧山能比照鰲峰山公園，一次完成整體規劃，並結合治水等一併改善鐵砧山崩塌問題，因此希望交通部觀光局能一次匡列及核定兩億元經費、再分三年執行，有助於未來海線觀光及海線地區民眾生活機能、休閒生活品質的提升。交通部觀光局主秘林坤源當場允諾會全力配合支持。
觀光旅遊局長陳盛山表示，鰲峰山及鐵砧山是海線雙丘，將朝「準國家風景區」的概念來推動，希望執行期能縮短，在一、兩年內儘速執行完畢，對海線觀光將助益良多。
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