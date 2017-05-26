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〈中部〉《慶端午全台獨有》南屯穿木屐躦鯪鯉 30日登場

2017-05-26

〔記者張菁雅、蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕端午四天連假到，台中市有多場精彩活動，包括卅日在南屯區萬和宮前推出全台獨有端午慶典「穿木屐躦鯪鯉」、木屐舞表演等；文化局另推光影藝術節等系列活動，讓民眾多元過佳節。

南屯區公所指出，早期在農業時代，相傳南屯是鯪鯉（穿山甲）穴，端午節時，居民穿著木屐踩踏地面來吵醒穿山甲，讓穿山甲協助翻土，以利耕作。演變至今，南屯區每年端午舉辦「穿木屐躦鯪鯉」、木屐舞表演等活動，成為全台獨有的民俗慶典。

今年「南屯端午木屐節」將於卅日在萬和宮前廣場及南屯老街舉行，除有趣味競賽、踩街活動、木屐舞表演等，還提供三千碗麻芛湯、四千碗魚丸湯及一千顆粽子，免費請民眾品嘗。

端午當天還提供美食免費吃

副市長張光瑤表示，今年首度有活動主題曲，由詩人路寒袖作詞、霹靂布袋戲音樂總監風采輪作曲，當天將搭配主題曲展現精彩的木屐舞。

文化局另推光影藝術節、親子藝術節、布袋戲名曲演唱等系列活動，讓民眾過節有不同選擇。其中光影藝術節首度移師台中古蹟車站，廿七及廿八日晚上七點起，在台中古蹟車站進行３Ｄ光雕秀，另有行動光影車等；另即日起至廿八日在舊城區和台中古蹟車站有戶外實境解謎「城市遊戲」。

4大藝文中心端出戲劇、歌唱饗宴

四大藝文中心也端出藝文饗宴，葫蘆墩文化中心廿七日晚間七時邀黃俊雄女兒黃鳳儀及金曲歌王黃文星演唱布袋戲及台語名曲；大墩文化中心廿七日下午三點推出以「唐伯虎點秋香」故事為底本的「十里桂花香」。屯區藝文中心推出親子藝術節。至於港區藝術中心廿八日下午四點起舉辦「呷冰枝，聽唸歌」，邀請台灣微笑樂團與水溝蓋樂團帶來唸歌與流行音樂的跨域演出。

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  • 副市長張光瑤（由左至右）、文化局長王志誠、民政局長蔡世寅、南屯區長程泰源體驗「穿木屐躦鯪鯉」。（記者張菁雅攝）

    副市長張光瑤（由左至右）、文化局長王志誠、民政局長蔡世寅、南屯區長程泰源體驗「穿木屐躦鯪鯉」。（記者張菁雅攝）

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