〈中部〉《慶端午全台獨有》南屯穿木屐躦鯪鯉 30日登場
〔記者張菁雅、蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕端午四天連假到，台中市有多場精彩活動，包括卅日在南屯區萬和宮前推出全台獨有端午慶典「穿木屐躦鯪鯉」、木屐舞表演等；文化局另推光影藝術節等系列活動，讓民眾多元過佳節。
南屯區公所指出，早期在農業時代，相傳南屯是鯪鯉（穿山甲）穴，端午節時，居民穿著木屐踩踏地面來吵醒穿山甲，讓穿山甲協助翻土，以利耕作。演變至今，南屯區每年端午舉辦「穿木屐躦鯪鯉」、木屐舞表演等活動，成為全台獨有的民俗慶典。
今年「南屯端午木屐節」將於卅日在萬和宮前廣場及南屯老街舉行，除有趣味競賽、踩街活動、木屐舞表演等，還提供三千碗麻芛湯、四千碗魚丸湯及一千顆粽子，免費請民眾品嘗。
端午當天還提供美食免費吃
副市長張光瑤表示，今年首度有活動主題曲，由詩人路寒袖作詞、霹靂布袋戲音樂總監風采輪作曲，當天將搭配主題曲展現精彩的木屐舞。
文化局另推光影藝術節、親子藝術節、布袋戲名曲演唱等系列活動，讓民眾過節有不同選擇。其中光影藝術節首度移師台中古蹟車站，廿七及廿八日晚上七點起，在台中古蹟車站進行３Ｄ光雕秀，另有行動光影車等；另即日起至廿八日在舊城區和台中古蹟車站有戶外實境解謎「城市遊戲」。
4大藝文中心端出戲劇、歌唱饗宴
四大藝文中心也端出藝文饗宴，葫蘆墩文化中心廿七日晚間七時邀黃俊雄女兒黃鳳儀及金曲歌王黃文星演唱布袋戲及台語名曲；大墩文化中心廿七日下午三點推出以「唐伯虎點秋香」故事為底本的「十里桂花香」。屯區藝文中心推出親子藝術節。至於港區藝術中心廿八日下午四點起舉辦「呷冰枝，聽唸歌」，邀請台灣微笑樂團與水溝蓋樂團帶來唸歌與流行音樂的跨域演出。
看更多！請加入自由時報粉絲團
南投縣府衛生局就端午應景食品抽驗的報告出爐，總共抽檢六十九件，有三件不符規定，除勒令業者將不合格產品下架，也依食品安全衛生管理法對縣內不合格的一件筍絲產品，開出三萬元罰單。另一件產地在台中的脆筍絲，與…
- 台灣、甘比亞斷交 非裔男子淪外籍遊民逗留公園
- 中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的
- 二度視導漢光 蔡英文：我是國軍最大靠山
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Drill simulates PLA landing in Penghu
- 水產品改標 富立洋老闆緩起訴
- 帕丘利亞「大頭症」 冠軍帽戴不下
- 主戰場山水沙灘 旅遊新熱點
- 司改分組決議 國會助理 納遊說法規範
- Omega贊助科學 頒贈得獎人名錶
- 哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
- 中國一大學全班40人 11人論文用買的還被騙
- 名嘴反同婚「有男妓」 臉書崩潰狂刪好友
- 崔順實女兒 願返南韓受審
- 《家的歸屬感》旅居私宅
- 「反同」立法解套 夏洛特後年接手明星賽
- 下週油價 可能漲4角
- 台幣升9.9分 收30.084元
- 標示非基改 辣味包干被抓包
- 產油國延長減產未加碼 油價重挫近5%
- 防券商踩中企地雷 海外投資檢查擴大
- 蘇迪曼盃》小天不敵球王 台灣無緣4強
- 粽子抽驗 5件不合格
- 鄭怡旅居海外 唱民歌做國民外交
- 《飛行時光》1
- 弊端頻生 永豐金3高層請辭 立委酸斷尾求生
- AlphaGo再勝柯潔 中媒封鎖谷歌字眼
- 自由廣場》維持外交休兵現狀？
- 土官員：英炸彈客曾在伊斯坦堡機場過境
- 《飛行時光》2
- 誇大抗癌廣告 1個月內清查
- 曼城爆炸情資外洩 川普要司法部辦人
- 鴨肝冒充鵝肝賣 鐵板燒老闆涉詐欺
- 《時尚紅黃男》2
- 世衛拒台 國台辦嗆天經地義 我斥忽視台灣人權
- 中鋼黑熊傘搶手 發放現場險暴動
- 川普出席北約峰會 布魯塞爾人:快滾
- 李毓芬出輯升一姊 Dream Girls各分飛
- 立院初審 政黨財務須公開 帳簿保存7年
- 設計師聯手精品 彩虹包華麗多變
- 曼城恐攻 凶嫌父、弟利比亞落網
標題：〈中部〉《慶端午全台獨有》南屯穿木屐躦鯪鯉 30日登場
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email