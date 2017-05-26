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〈中部〉建東豐快衝擊綠廊 林佳龍：完整保留

2017-05-26

〔記者張菁雅、李忠憲／台中報導〕市府原規劃東豐快速道路部分路段與東豐自行車道綠廊共線，引起地方反彈。市長林佳龍廿五日上班前特地去騎自行車，隨後並在臉書宣布，東豐快工程將以「完整保留東豐自行車道綠廊」為前提，要求建設局調整工法。

林佳龍要求建設局調整工法

東豐快速道路第一、二標工程原規劃在石岡區開挖隧道，因地質安全引發爭議，市府重啟環評，並提出以「河堤方案」做為可行方案，強調較原方案省錢、省時。但該方案有約二．六公里與東豐自行車道共線，自行車道必須位移，當地居民及公民團體發動連署，反對破壞東豐自行車道景觀。

2.6公里單車道 因工程須位移

林佳龍在臉書表示，上班前特繞到東豐單車道，看看最近備受關注的綠廊，它不僅是全國第一條廢棄鐵道改建的自行車專用道，也是歷年票選冠軍的單車旅遊勝地，騎車在林蔭間的優閒感是「台中最幸福的風景」，也是許多人珍貴的共同回憶。

林佳龍說，東豐快速道路河堤方案雖降低對環境影響，但與東豐自行車道共線路段有許多民眾憂心綠廊是否遭衝擊。他認為便捷的交通與美麗的自行車道綠廊，兩者絕非不能並存，找出兩全其美方案是市府責任，他已聽到民眾心聲，也感同身受。

公民團體發動連署反對破壞景觀

林佳龍宣布東豐快速道路工程將「完整保留東豐自行車道綠廊」，要求建設局調整工法；相關單位對自行車道的管理及周邊生態的保護，也應提出更積極作為。

而在林佳龍宣布將完整保留東豐自行車道後，多位國民黨議員及立委顏寬恒下午前往東豐自行車道舉行記者會，國民黨團書記長李中批評林佳龍不向議會或民眾說明政策，只在臉書貼文取暖，玩文字遊戲。議員張瀞分、顏莉敏則說，當地居民一再反對共線規劃，林市長過去卻裝作若無其事，不斷透過新聞稿宣稱可節省工程經費。

單車出租業者：希望說到做到

楊正中指出，林市長昨天騎的是iBike，但東豐自行車道沒有iBike，可見他只顧作秀取暖，不顧當地居民生計。當地自行車出租店張姓業者則說，希望市長能說到做到。

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  • 市長林佳龍特地前往東豐單車道綠廊騎車後，宣布將完整保留該單車道。（市府提供）

    市長林佳龍特地前往東豐單車道綠廊騎車後，宣布將完整保留該單車道。（市府提供）

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