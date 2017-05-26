〈中部〉國姓琉璃蟻肆虐 專家教防治
2017-05-26
〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣近幾年飽受疣胸琉璃蟻、褐色扁琉璃蟻危害，國姓鄉更屬重災區，密密麻麻黑蟻大軍肆虐果園更入侵家戶，讓人看了頭皮發麻，這股「黑色旋風」入夏再度來襲，也讓鄉親唉歎「殺蟻殺到手軟，這就是我們夏天的日常。」
鄉公所昨召開琉璃蟻防治說明會，盼為鄉民解決「蟲蟲危機」，國立彰化師範大學生物系副教授林宗岐表示，疣胸琉璃蟻與褐色扁琉璃蟻，常與蚜蟲、介殼蟲共生，並隨水管、管線、藤蔓等移動，喜歡住在竹子、輕隔板間，後者的蟻后還會飛出，主要是族群數量超過巢穴容量，蟻后傾巢而出繁殖分家，此時防治為時已晚，必須及早且長時間處置。
林宗岐指出，一般市售的殺蟲劑或顆粒、膠狀除蟻劑的效果有限，學校師生經過這幾年在雲、嘉、南及苗栗一帶的實地防治經驗，以廿％糖水加入一至三％低劑量、低毒性的硼砂，誘引工蟻取食，利用螞蟻覓食後會攜回蟻巢相互餵食的行為，在一定時間內可使全巢個體尤其是蟻后均吃到藥劑，導致整巢中毒。
在餌劑使用後，針對族群密度極高的危害區域或蟻巢，再噴灑成分為皂素與皂鹽類的有機接觸性液劑，藉此達到防治琉璃蟻的族群數量，但要完全滅絕，是不可能的任務。
林宗岐強調，這種防治方法非一蹴可幾，民眾必須定期補充餌劑，才能收到效果。
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