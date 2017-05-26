〈中部〉筍絲二氧化硫超標 遭罰3萬

2017-05-26

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府衛生局就端午應景食品抽驗的報告出爐，總共抽檢六十九件，有三件不符規定，除勒令業者將不合格產品下架，也依食品安全衛生管理法對縣內不合格的一件筍絲產品，開出三萬元罰單。

另一件產地在台中的脆筍絲，與被罰筍絲產品一樣都是二氧化硫含量超標，另來自雲林的一件青江菜產品，則是農藥殘留過量，也分別移送所轄的台中與雲林衛生局處辦。

南投衛生局指出，此次抽驗粽子食材包括蝦米、菜脯、筍製品、蛋黃、香菇、粽葉等，檢驗項目包括防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、大腸桿菌、重金屬及農藥殘留等，尤其是蝦米、香菇等，一定要留意是否是食材的自然原色，避免購買顏色鮮豔或偏白的產品，且建議將食材先用水浸泡後再沖洗，減少二氧化硫、防腐劑等化學物質殘留。