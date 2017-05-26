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〈中部〉網購鹼粽含禁用硼砂 業者下架

2017-05-26

替代品三偏磷酸鈉 彰縣免費提供

〔記者張聰秋／彰化報導〕端午節將到來，彰化縣衛生局昨公布第二波端午應節食品稽查抽驗，檢驗結果竟驗出一件網路販賣的「鹼粽」檢出硼砂。衛生局表示，硼砂對人體健康有害，已明文禁止使用於食品上，近年來政府推廣應以「三偏磷酸鈉」來替代，而彰化縣衛生局也提供「三偏磷酸鈉」，讓民眾免費索取。

吃鹼粽沾糖吃，甜甜的口感，甚受人喜歡，但早期業者製作時為了減低鹼粽和粽葉的粘著度，並增加Ｑ彈，會添加些許硼砂，但因硼砂食後對人體健康有害，近年來已明文禁止硼砂用在食品，但為了避免鹼粽和粽葉因少了硼砂而太粘口感不佳，衛生單位宣傳以合法食品添加物「三偏磷酸鈉」取代禁用的硼砂。

衛生局食品衛生科長林毓芬表示，這次檢出硼砂的「周家古早味鹼粽」是在蝦皮拍賣網站所販賣，業者位在台南市，衛生局在檢驗結果出來後，已移請台南市政府衛生局進行調查處辦，該網路平台已下架此一產品，而依據食品安全衛生管理法規定，硼砂不得使用在任何食品，鹼粽檢出硼砂已違反該法第十五條規定，依法可處六萬元以上、二億元以下罰鍰。

林毓芬說，硼砂會經胃酸作用轉變為硼酸，硼酸在人體具累積性，會引起食慾不振、消化不良，嘔吐、腹瀉等症狀，我國早已明令禁止使用， 業者偷用被查到不僅毀了商譽還要受罰，得不償失。

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