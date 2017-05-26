〈中部〉（嘉市）共和市場燒毀12戶 地主盼重建

2017-05-26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市共和路、南門街傳統市場二十一日大火燒毀十二戶住店混合建築，約三十名地主昨到市議會陳情，表達希望原地重建，促請市府重新檢討公道五都市計畫並還地於民；市長涂醒哲輾轉接獲陳情書後在議會答詢說，除朝原地重建、如何預防火警等方向評估，也會研議通盤檢討都計。

嘉市府都市發展處副處長陳永軒表示，民國三十八年原劃設公道五做為綠園道，九十年第一次通盤檢討都計，曾送內政部提出調整要求，但內政部都委會決議維持原計畫；陳說，在公道五公共設施未開闢前，民眾要申請臨時建築才可新建，至於原地修復，將視火場鑑定結果、建物結構安全與開闢可能性等方面評估。

光復社區理事吳肇峰等近三十名受災戶，昨委由議長蕭淑麗、副議長郭明賓轉交陳情書給市府，吳肇峰說，外界誤以為他們土地已被徵收，其實沒有，住逾七十年都被禁建，「有如第五等公民」；住戶呂政龍、吳政訓表示，未來可使用防火建材預防火警，訴求讓他們原地重建，也盼市府通盤檢討都計、還地於民。