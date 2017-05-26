〈中部〉《全國最低》雲林國中小午餐 醞釀漲價
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣國中小的營養午餐平均每餐卅二元，收費排行全國倒數第一；議員江文登為確保學童能吃得好、吃得飽，要求每月收費從目前的六百元，漲至八百至一千元，他表示，經調查已有四十二所學校有意調漲，也有學校已獲家長會通過。
42校有意調漲 部分家長會通過
雲林縣國中小學營養午餐每個月收費從五百元至六百五十元不等，換算每餐僅卅二元，其中還含廚工費用十三元，菜錢僅十九元；在物價高漲之際，不僅配菜公司承包意願降低，家長也擔心菜色不佳，營養不足。
江文登表示，目前台北市營養午餐一餐五十五元，新北四十七．五八元，桃園卅三元，台東五十元，花蓮四十二元，全國平均國中生每餐四十五元，國小四十元；雲林國中小平均卅二元與澎湖一樣，但雲林含燃基費，雲林收費全國最低。
「不能要馬兒好又要馬兒不吃早」，江文登強調，小朋友成長只有一次，為一點錢而犧牲孩子的成長，是因小失大；如果經濟弱勢家庭無法承擔漲價，可由學校或教育處設計補救措施協助。
每餐32元含廚工費 菜錢僅19元
針對江文登的主張，有議員私下表示尊重，但認為經濟不景氣，家戶收入沒成長，雲林營養午餐辦得又不差，這個時間調高收費，值得商榷。
樟湖國中小代理校長陳清圳表示，山區國小因人數少，運輸成本高，配菜公司不願承攬營養午餐，目前華南及樟湖國中小的食材全靠家長專程載送；其它山區國小也是由學校派人下山載菜，如果能提高營養午餐收費，有機會解決問題；林頭國小校長曾智豐也表示，配菜公司已反映因物價及人事成本上漲，食材有調漲的壓力，學校考慮家長負擔，調幅不會很大。
黃姓家長表示，他承擔得起午餐費調漲，但社會弱勢家庭還很多，一個月多一、兩百元就是壓力，漲價需靠智慧解決；另學生則反應，菜色好不好不重要，煮得好不好吃，菜熱不熱才是重點。
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標題：〈中部〉《全國最低》雲林國中小午餐 醞釀漲價
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