〈中部〉中埔2天6震 專家︰注意山崩落石

2017-05-26

〔記者陳璟民、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉二十四到二十五日的兩天內連六震，芮氏規模三．六至五．○地震，幸無災情，但搞得人心惶惶；中正大學地球及環境科學系副教授石瑞銓初步研判為「盲斷層」作用，跟公元一九四一年規模七．一地震的震央位置差不多，他提醒數月乾旱到近日鋒面降雨後逢密集地震，易生山崩落石，危及交通、居住安全。

規模3.6至5.0 深度5.5至19.6公里

中央氣象局觀測顯示昨午一點四十八分，中埔地牛再翻身，規模四．六，深度十八．九公里；由於前天傍晚五點四十九分至晚上九點十分，中埔連續發生五起地震，規模三．六至五．○，深度五．五至十九．六公里不等，昨午這一震，震醒在午睡的鄉親，有人忍不住說「別再震了」。

疑是盲斷層 難判前震或餘震

有網友猜測觸口斷層錯動是近日地震根源，石瑞銓則說「不是」，因觸口斷層偏東，近日中埔地震的震央，介於北邊的九芎坑斷層（梅山至古坑）與南邊的木屐寮斷層（白河）之間，地表上看不出斷層在哪裡，應屬無法預測的「盲斷層」，地底下岩石的強度及什麼時候、會怎麼破裂都不清楚，各氣象、學術單位都已加強觀測。

媒體詢問，這是前震或餘震？主震已發生或還沒出現？石瑞銓表示，文獻紀錄一九四一年中埔發生規模七．一地震，傳出山崩、落石災情，震央與近日地震之處差不多，「能量釋放是好的」，但無從判斷是前震或餘震，不曉得其最大能量是多少；他建議，發生地震時，若是住在早年興建、結構較弱的房屋的民眾，宜往室外避難，如果住在新式的、有抗震設計的房屋，就直接躲在梁柱角落，並注意關閉瓦斯、熄滅火源以策安全。

中埔鄉長李碧菁說，公所災害應變分組已有開會討論應變措施，並已通知村長訪視獨居老人、老舊住宅住戶、養護機構等，表達關心並呼籲做好防震逃生準備；嘉市府教育處國民教育科長林銘懋表示，二十八所國中、小學及兩間公立幼兒園，昨午一點四十八分地震發生前後，各校的地震預警器陸續響起警報聲，師生立即就地找掩護、趴下穩住，待地震告一段落，移往空曠處疏散並清點人數，全數無恙。