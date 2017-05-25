〈南部〉全台唯一》虎頭埤「水時計」 水滴排圖案

2017-05-25

〔記者黃文瑜／新化報導〕全台灣唯一！台南虎頭埤風景區有座「水時計」，平常像堵黑牆，也有人認為與一般噴水池相同，但它每半小時就會「大顯身手」，在水花滴落的剎那，排列、顯示出時間，還能做出園區裡的動物造型。園區簡介上也沒有介紹，讓它成了虎頭埤「隱藏版景點」。

虎頭埤風景區管理所主任黃茂容說，日本大阪車站內有座水時計，以水花掉落來顯示時間，取代一般時鐘提醒旅客。台南市觀旅局引進創意，由工研院研發，原本要將水時計設在台南火車站內，但水時計的水循環再利用添加大量氯錠來消毒，擔心傷害古蹟台南火車站，才移至虎頭埤。

黃茂容說，台灣第一座水時計出現在台北花博，虎頭埤是全台第二座，但台北的水時計在花博辦完後就拆了。虎頭埤的水時計共有四、五百個出水噴頭，比日本大阪的更精緻。

水時計的運作原理是透過水重力與電腦噴頭，控制出水快慢與水量，水滴可排列出蝴蝶、黑天鵝等動物，還有台南city、虎頭埤風景區、welcome等字樣迎賓，特殊節日時也會出現應景圖樣，每半小時表演一次，每次十分鐘，平日表演至六點，連續假期則加演至晚上八點，搭配燈光、音樂，氣氛更浪漫。