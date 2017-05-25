〈南部〉復育有成 鳥松濕地水雉現蹤
2017-05-25
〔記者黃旭磊／高雄報導〕水雉重現鳥松濕地，雖停留不到一天，鳥友認為濕地復育見成效。
鳥松濕地公園位於高雄長庚醫院旁，人車潮影響留鳥棲息，鳥友於本月十七日拍到水雉蹤跡，水雉為二級珍貴稀有保育類，據統計，今台僅剩五十多隻，由於飛行時體態優雅輕盈，黑色細長尾羽飄逸，金黃色光芒繁殖羽閃耀，有「凌波仙子」美譽。
高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，鳥松濕地面積太小，水雉隔天就飛走，這隻水雉可能從北部援中港、洲仔濕地南飛，十公頃以上濕地、埤塘較適合棲息。
北高雄一帶菱角田原為水雉棲息地，近年賣地蓋樓，菱角田銳減，水雉向北遷移，市區少見，而除了高雄，水雉也常見於台南官田菱角田。
高雄市野鳥學會認為，濕地環境好才能吸引水雉，鳥松濕地栽種水生植物，浮葉植物提供紅冠水雞、黃小鷺、栗小鷺等鷺科覓食，除了水雉，也曾吸引珍稀黃頸黑鷺到訪。
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