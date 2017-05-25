〈南部〉亞斯伯格小六生創作繪本 獲總統教育獎
2017-05-25
〔記者陳文嬋／高雄報導〕文德國小亞斯伯格症小六學生韓雨樵，在父母及師長的鼓勵下，從不敢進教室上課，到勇於自我突破被選為班長，更展現繪畫天分，創作《白頭翁與我》繪本，表達尊重生命，榮獲今年總統教育獎，未來他要寫下自己的故事，鼓勵更多亞斯伯格症孩子走出自我。
雨樵三歲確診為亞斯伯格症，上幼稚園不敢進教室，連溜滑梯也感到害怕，母親陪讀一個月，告訴他每通過一次考驗，怕怕蟲就會離開他，直到小一時已能自己上學，他壓抑內心不安、恐懼，雖然會頭痛、失眠、做惡夢，仍努力克服困難。
由於雨樵從小展現繪畫天分，小三時蒲公英閱讀推廣協會為他舉辦個人畫展《乘著夢想飛船去玩耍》，義賣畫作明信片四萬五千元，全數捐給公益團體，讓他開始對自己有自信，原來自己也有力量幫助人，透過繪畫建立自信、交朋友，甚至放棄特教生身分，不再到資源班上課，人緣好更當上班長，同學還尊稱他是「大師」。
創作《白頭翁與我》 表達尊重生命
他去年更獲得出版社青睞，創作《白頭翁與我》繪本，將白頭翁飛到家中陽台築巢的真實故事，以日記及粉彩繪畫方式記錄，表達尊重生命的故事，甚至擔心白頭翁下雨天會淋雨，以想像力畫出為牠撐傘畫面，自我突破也溫暖人心，是國內原創繪本中首本由出版社出版且兒童親自畫及寫的繪本。韓雨樵表示，榮獲總統教育獎很開心，未來將持續創作，包括自己的故事，讓大家認識亞斯伯格症，也希望能鼓勵更多人。
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