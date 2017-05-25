〈南部〉樹木屢遭斷頭 「醫學中心」成立有望

2017-05-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府修樹工程屢遭批判，部分樹木甚至慘遭修成「斷頭」，引發民怨，議員黃柏霖建議成立樹木醫學中心，統籌修復和醫樹等任務，市長陳菊認為可以研究與討論，樂觀其成。

黃柏霖表示，民眾的生態、環保意識逐漸抬頭，越來越多人關心生活周遭事物，先前工務局進行預防性修整樹木時，因有相當數量的樹木慘遭「斷頭」式修整，引起議論，還有志工整理出高雄幾處公園慘案，要求相關單位正視。

他認為無論是路樹、公園的樹，都已經成為民眾生活一部份，所以大家會重視，當樹木被修整過頭時，民眾會強烈關切，甚至透過各種管道批判。

議員︰中心可統籌一切事務

黃柏霖建議市府應成立樹木醫學中心，結合市府相關單位、民間專家學者，統籌一切關於修復、醫治樹木事宜，後續進行樹木修復工程人員，也需要有證照才能進行。

陳菊︰可以研究討論

市長陳菊表示，欠缺專業的修整，確實對樹木造成很大傷害，工務團隊也瞭解到問題嚴重，近期不斷在討論。

陳菊說，她認同未來修整樹木要有證照，這部分一定會改善，至於樹木醫學中心，她覺得可以研究，或許名稱會有不同，會請工務、農業等單位討論，尋求一個可行機制。

黃柏霖也質疑，每次風災後工務局總會移除許多傾倒樹木，最後幾乎都送焚化爐，要求處理傾倒樹木可納入循環經濟觀念，將廢棄樹木轉賣，讓資源妥善運用，也為市府增加收入。

工務局長趙建喬則說明，目前災後傾倒樹木多以提供認養、絞碎、進焚化爐等多種模式處理，若要轉賣，恐需另外考量整體成本、效益等問題。