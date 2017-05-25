〈南部〉行動書車來了 關山地政所兒童悅讀

2017-05-25

〔記者王秀亭／關山報導〕台東縣關山地政事務所前廣場昨天下午變成兒童戶外閱讀場地，室內樓梯走廊則成展覽空間，陳列水保查定儀器外，還有土地編定檔案的應用及水土保持防災觀念，讓幼兒園學童從中認識水土保持的觀念。

另，台灣世界展望會在台東發起「終止兒童受暴‧你我挺身做到」著色畫暨親子有獎徵答，縣內有六所國小、四所幼兒園響應，近八百名學童以活動代言人我是馬克、Duncan、馬來貘三位插畫家提供的著色圖稿進行彩繪，台東獅子王幼兒園還舉辦慈善義賣會，所得一萬六千餘元全數捐展望會中止兒童受暴及幫助國外女童上學之用。

由水土保持局台東分局、關山地政事務所合辦的土地編定檔案暨防災宣導應用展昨起在關山地政事務所展出，配合展覽開幕，請來一粒麥子基金會行動書車，及鴻德幼兒園學童一起逗熱鬧。

關山地政事務所主任賴明杰表示，地政事務所原本就是開放空間，一樓長期設有閱讀角，供洽公親子閱讀，出版水保相關繪本的水保局台東分局，五月水土保持月系列活動中，兩單位合作，推出靜態展覽，讓民眾一走進地政事務所，就能從陳列在樓梯、走廊的看板資料中，了解水保局的山坡地查定及地政事務所土地編定檔案的應用。

配合展覽的推出，昨天下午邀請在地幼兒園實地參訪，出動行動車，故事姊姊也和學童分享水保局出版的「家在山那邊」繪本故事，水保局台東分局長王志輝分別贈送水保局出版的一套兒童繪本書籍給關山地政事務所及鴻德幼兒園。

賴明杰表示，土地編定檔案暨防災宣導應用展至七月二十四日，有興趣的民眾可到關山地政事務所走走，受贈的水保繪本將會放在閱讀角供民眾閱覽。