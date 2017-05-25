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〈南部〉製作紅烏龍 停擺20年揉捻機再啟動

2017-05-25

〔記者王秀亭／鹿野報導〕紅烏龍不僅讓台東鹿野茶區再現商機，也讓超過半世紀的大型揉捻機，在停擺近二十年後，再度動起來，新元昌紅茶產業文化館第二代負責人溫吉坊說，想不到老機器還能再次發揮作用，讓昔日紅茶風華再起。

溫吉坊表示，父親溫增坤民國五十五年從新竹關西到台東推廣紅茶事業，六十年間在鹿野鄉永安村設置新元昌製茶工廠，成為縣內第一座製茶工廠，並從關西運來五台大型揉捻機，每台一次可揉捻兩百至三百公斤的茶葉，專做阿薩姆紅茶發酵之用，年產量達二十萬公斤，供應外銷所需，七十年代後國際紅茶價格下滑，不需長時間發酵的烏龍茶逐漸取代紅茶，大型揉捻機逐漸停擺。

茶葉改良場台東分場為讓鹿野茶區回春，針對茶區特色，研發專屬鹿野的特色茶「紅烏龍」，溫吉坊說，紅烏龍屬發酵程度重、著重烘焙的烏龍茶，需要較長的發酵時間，想起放在工廠裡，停擺近二十年的大型揉捻機。

「從小看到大的機器，沒有人比我更熟悉了，終於有機會重啟。」溫吉坊說，二十年間不乏有買家詢問，甚至有南非華僑表達強烈購買意願，但當年五台揉捻機就像房屋一樣，在工廠裡打了地基，堅固難移動，加上那份割捨不下的情感，而保留至今，九十六年間請來縣內唯一有修繕大型揉捻機技術的老師傅，讓它重新啟動。

溫吉坊表示，雖然紅烏龍產量仍遠不及父親當年做阿薩姆紅茶，但看著老機器再次發揮作用，比起現在的小型揉捻機一次只能製作一百公斤左右，大型揉捻機一次兩百公斤的量，仍是相當方便。

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  • 新元昌紅茶產業文化館的大型揉捻機停擺近廿年，重新啟動製作紅烏龍。（記者王秀亭攝）

    新元昌紅茶產業文化館的大型揉捻機停擺近廿年，重新啟動製作紅烏龍。（記者王秀亭攝）

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