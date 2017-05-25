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〈南部〉墾丁8月訂房率 比去年銳減3成

2017-05-25

旅展銷售業績也不佳

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午連假將至，恆春半島旅宿業大多連續客滿三天以上，但業者仍滿臉憂愁，大嘆暑假訂房至今沒有起色，比去年同期少了三成，尤其暑假八月業績不佳，幾個旅展銷售票券也呈現衰退，「如果只靠端午連假，下半年恐得吃落山風度日」。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，今年上半年業績相當艱困，下半年仍然看壞，恐怕創下SARS風暴以來，墾丁地區最嚴重的觀光業危機。

恆春半島觀光產業聯盟總幹事吳炫東表示，暑假目前訂房率少約三成，中客數量大減是主因，台幣升值，國人傾向出國旅遊，也是原因之一；政府力推的「南向政策」，因東南亞遊客喜歡到熱鬧的都市景點，對同質性高的墾丁興趣不高，沒有明顯助益。

飯店增加 旅遊人數減少

吳炫東指出，台灣風景區的住宿價格相近，墾丁並沒有特別突出，中部某些風景區甚至更高，但墾丁近年民宿、飯店不斷增加，整體旅遊人數卻減少，也是業者普遍住房不佳的原因之一。

旅宿業者大嘆，國內觀光指標的幾個旅展，墾丁業者明顯被國外旅遊打敗，業績連續兩年都下滑一成以上，目前暑假七月業績尚可，暑假八月正值農曆七月訂房淒慘，希望天氣逐漸炎熱後，訂房也能火熱起來。

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