〈南部〉肌萎兒伍建瑋 好成績回報單親媽
2017-05-25
考試都前三 獲選慈孝楷模
〔記者邱芷柔／屏東報導〕教育部舉辦「全國慈孝家庭楷模選拔活動」，五十八名慈孝家庭楷模昨天在屏東縣藝術館接受表揚，來自高雄市林園高中的伍建瑋，因罹患肌肉萎縮症，從幼兒園開始就由單親媽媽伴讀，直到現在，伍建瑋每次段考成績都是前三名，以優秀課業表現回報母愛，成為慈孝家庭典範。
伍建瑋的媽媽伍玟靜從他幼兒園起每天騎機車接送上下課並陪讀，還利用晚間到夜市擺攤扛家計，儘管伍建瑋的求學之路比別人辛苦，他仍高度自我要求，他希望未來往資訊工程方面發展，好減輕媽媽的負擔。
伍玟靜表示，她是未婚媽媽，獨自教養兩個孩子，雖然辛苦，但母子感情相當好，貼心的孩子總能讓她忘了辛勞，孩子未來能健健康康，是她最大的願望。
巴采勻歌聲愛家 也獲獎
屏東地磨兒國小的巴采勻，全家一起穿著部落服飾出席頒獎典禮，巴采勻說，家中三代同堂，有獵人祖父以及會傳統編織技術的祖母，爸媽和兄姊們給她很多鼓勵，每次她跟著合唱團去比賽，家人就是最棒的啦啦隊，希望把這份愛分享出去。
評審代表台中市四育國中校長連秀玉表示，今年五十八個慈孝家庭楷模用最積極、正向的態度，展現家的溫度，鼓舞大家，透過倡導「父母慈、子女孝」的互惠孝道思維，營造祥和社會。
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