〈南部〉滑水道3層樓高》何爺爺的移動樂園 七股「童」樂

2017-05-25

〔記者楊金城／七股報導〕「何爺爺的移動樂園」昨帶了十一座超大型的充氣滑水道、跳跳屋進駐七股區三股國小，這是移動樂園第一次來到「何爺爺」何茂成的故鄉台南，總計昨天、今天有四場，讓大北門區廿校、超過二千名小學生暢玩刺激的滑水道。

首度回故鄉 加碼進駐海鮮節

另一個好消息是，七股海鮮節七月六日起登場，七股區長莊名豪昨天現場力邀「何爺爺」何茂成的移動樂園也進駐七股海鮮節，一定大受遊客親子喜歡，獲得何爺爺同意，舉辦時間約在八月初。

六十九歲何爺爺何茂成是新營人，在台灣、美國經營成衣業有成，退休後斥資上千萬元購買巨無霸滑水道，到偏鄉小校為小學生放送歡樂。他說，看到小朋友開心，就心滿意足。

「跳跳屋」至今已舉辦二百卅八場，昨天第一次回到何爺爺的故鄉台南市，在偏區七股舉辦，何茂成說，除了三層樓高巨無霸滑水道，也購置全國最大的戶外電影銀幕，在學校、社區舉辦電影欣賞會。

在三股國小 今天還有兩梯次

申請移動樂園的三股國小校長陳易志說，地處偏區的大北門區學生少有機會到兒童樂園玩，家長也沒時間，將樂園搬到三股，小朋友最樂；昨天兩梯次有七股區國中、小近千名學生搶「鮮」暢玩滑水道，今天還有兩梯次一千名學生。