〈南部〉滑水道3層樓高》何爺爺的移動樂園 七股「童」樂
2017-05-25
〔記者楊金城／七股報導〕「何爺爺的移動樂園」昨帶了十一座超大型的充氣滑水道、跳跳屋進駐七股區三股國小，這是移動樂園第一次來到「何爺爺」何茂成的故鄉台南，總計昨天、今天有四場，讓大北門區廿校、超過二千名小學生暢玩刺激的滑水道。
首度回故鄉 加碼進駐海鮮節
另一個好消息是，七股海鮮節七月六日起登場，七股區長莊名豪昨天現場力邀「何爺爺」何茂成的移動樂園也進駐七股海鮮節，一定大受遊客親子喜歡，獲得何爺爺同意，舉辦時間約在八月初。
六十九歲何爺爺何茂成是新營人，在台灣、美國經營成衣業有成，退休後斥資上千萬元購買巨無霸滑水道，到偏鄉小校為小學生放送歡樂。他說，看到小朋友開心，就心滿意足。
「跳跳屋」至今已舉辦二百卅八場，昨天第一次回到何爺爺的故鄉台南市，在偏區七股舉辦，何茂成說，除了三層樓高巨無霸滑水道，也購置全國最大的戶外電影銀幕，在學校、社區舉辦電影欣賞會。
在三股國小 今天還有兩梯次
申請移動樂園的三股國小校長陳易志說，地處偏區的大北門區學生少有機會到兒童樂園玩，家長也沒時間，將樂園搬到三股，小朋友最樂；昨天兩梯次有七股區國中、小近千名學生搶「鮮」暢玩滑水道，今天還有兩梯次一千名學生。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
台積電3奈米廠 賴清德：最中意台南
台積電三奈米廠落腳何處？目前高雄市極力爭取到南科高雄路竹園區設廠，日前甚至一度傳出台積電有意赴美設廠，引起政府及各界高度關注。市長賴清德昨在…
網友回應
熱門新聞
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 台南基督榮光教會凌晨惡火 父子1傷1無生命跡象
- 聲音啞走路喘 喉血管瘤作怪
- 走私美軍通訊器材 中國女恐判150年
- 李天柱︰末世快來了 張惠妹︰重要的一步
- 遭橫掃又如何 帕帥挺子弟兵
- 比吉斯經典音樂翻紅 銷售數字飆漲669％
- 喬事變搶劫 烏龍PO文誤會警方亂放人
- 無四死完投勝 萊斯特宰巨人
- IKEA杯子突爆炸 北京女子被炸暈、受傷
- 解除一階限水？ 南水局：樂觀規劃
- ＷＨＡ大會 又有日本等13國挺台
- 岸信夫：台日關係須進一步緊密化
- 爭取同婚30多年 祁家威：雀躍萬分
- 社論》可怕的「公務員化」
- 古巴黑幫的最愛 討債集團擁TK衝鋒槍
- 快遞毒品到國外 桃機3天攔5千萬
- 價崩？原來是為節稅 大直水岸豪宅67折移轉
- 錶讚陀飛輪 寶璣展現傳奇風采
- 函賀WHO新幹事長 我期盼新模式
- 大法官提不同意見 吳陳鐶：全民公投
- 亞青少田徑隊 凱旋歸國
- 自由充電站╱PRP療法
- 全車沒繫安全帶 自撞電桿 3死1重傷
- 酒駕挨罰12萬 再喝紓壓 5度被逮
- 台灣是國家還是地方 BBC小編一改再改
- 曼徹斯特恐攻 炸彈製作者據信仍在逃
- 潘瑋柏進「天王宮」 3年產值6億
- 腸胃補充好菌 健康好消化─日常補充優酪乳1.5至2杯 維持腸道菌相平衡
- 謝祖武曖昧女製作人 牽手扶腰
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- WHA青年團換證被拒 世衛揚言叫警察
- 古蹟文創之旅 精障康復之友社區融合
- 中國吉利買寶騰 附帶蓮花汽車
- 除塵蟎吸塵器真的有用嗎？ 實測給你看
- ＜匯市動態＞連2貶 台幣貶1.7分
- 05/25 各報重點新聞一覽
- 挨2轟很歹勢 陳冠宇勝投飛了
- 刀腿女主動貼近粉絲 朝聖龍山寺
- 史特拉斯堡女網》雙詹晉4 大詹紅土10連勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉滑水道3層樓高》何爺爺的移動樂園 七股「童」樂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分