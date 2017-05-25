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〈南部〉駁「輕忽溪北」 賴清德：建設經費711億

2017-05-25

〔記者蔡文居／台南報導〕市議員王峻潭昨在市政總質詢中，對市府團隊被罵、被糟蹋抱不平。市長賴清德回應時有感而發地說，溪北這幾年，市府投入的建設經費高達七百一十一億，這是客觀的數字，但是「他」就當成沒看到。

陳朝來：質詢都是實在話

賴清德的一席話，被認為是針對市議員陳朝來週一在市政總質詢時，重砲痛批他「輕忽溪北」。陳朝來則說，相關答詢並未指名道姓，沒必要對號入座。不過，他強調，當天質詢都是實在話，若說市內有建設，這點他承認，但輕忽溪北則是實在話，「他愛聽好話，不會檢討為何人民無感。」他希望施政讓人民有感，時間自然會考驗。

賴清德答詢時意有所指地說，有人公開運用老百姓給予的權利來批判人，說些非事實的事，但社會並不會接受。像溪北，很多人愛說「溪北邊緣化」，然而這幾年來，市府投入溪北的建設經費共七百一十一億，這並非行政經費；而前瞻計畫，市府也在溪北爭取到一百九十六億經費。

賴清德說，「他」以為透過電視轉播，人民就會受影響，「不會啦！人民心中是有正義的。」

王峻潭說，市長你做這麼多，人家也在嫌，也在罵，自己在山區也一樣，努力為地方打拚，對長輩一向敬老尊賢，卻無法獲得認同，最後「輸給五個小孩」。

賴清德則說，「人在做、天在看，誰實實在在做事，誰畫山畫水，沒在做事，其實，天公伯都看得清楚，社會是有天理的，人民心中是有正義的，我相信正義雖然比較晚到，但一定會到。」

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