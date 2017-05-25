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〈南部〉台積電3奈米廠 賴清德：最中意台南

2017-05-25

〔記者蔡文居／台南報導〕台積電三奈米廠落腳何處？目前高雄市極力爭取到南科高雄路竹園區設廠，日前甚至一度傳出台積電有意赴美設廠，引起政府及各界高度關注。市長賴清德昨在「台南好生活」就業博覽會記者會上透露，台積電心目中最佳的選擇，其實就在台南。

賴清德說，市府積極協助台積電加碼投資台南，現在七奈米製程也要在台南設廠，市府協助他們解決土地、水電的問題，「甚至台積電下一個階段心中最理想的選擇，其實也在台南。」

高雄也爭取 「親戚不計較」

賴清德說，「但是，我們知道我們隔壁也很希望它去投資，所以我們就不好意思多說什麼，大家攏是厝邊。」台南新市科學園區當然也有不少外縣市民眾來就業，未來台積電若在隔壁縣市投資，台南市民也可以去就業，「大家攏是厝邊，親戚不用計較，厝邊大家互相疼惜，只要把台灣重要的產業留下來才是最重要。」

週六就博會 逾7000工作機會

勞工局昨在市府召開記者會，宣傳週六在南台科大舉辦的「台南過生活．台南呷頭路」第二場就業博覽會，邀集服務業、製造業、科技業共計一○九家廠商聯合徵才，提供多達七二○四個工作機會。

勞工局說，就博會有職涯諮詢、DIY手作產品、求職托兒專區及紓壓按摩區，也邀請高雄榮民總醫院台南分院提供健康篩檢求職顧健康服務，更有面試模擬、彩妝美髮、履歷健檢、紓壓按摩、投履歷送好康等貼心服務。

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  • 台南市長賴清德在「台南過生活」就業博覽會記者會上透露，台積電下階段心目中最佳的選擇，其實就在台南。（記者蔡文居攝）

    台南市長賴清德在「台南過生活」就業博覽會記者會上透露，台積電下階段心目中最佳的選擇，其實就在台南。（記者蔡文居攝）

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台積電3奈米廠 賴清德：最中意台南

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