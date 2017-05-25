〈南部〉中寮隧道工程車毀路損屋 田寮人抗議
2017-05-25
民憂挖山填路堤 恐引發土石流
〔記者蘇福男／田寮報導〕國道三號中寮隧道附近因有旗山、龍船斷層，路面位移情況嚴重，危及行車安全，高速公路局今年三月展開改善工程，田寮區七星里南勢湖近百名居民昨集結工地，舉白布條抗議施工車輛未申請合法路權，壓壞產業道路並造成古厝龜裂，並擔心挖山填路堤造成土石流，危及生命財產安全；高公局同意召開協調會前先停工。
近百名田寮南勢湖居民手持白布條，赴國道三號田寮三號高架橋及中寮隧道長期改善工程（第D11標）工地抗議，高公局拓建工程處台南工務所工程師郭啟東、田寮區長王昌文到場協調。
自救會代表指出，改善工程開工後，施工車輛頻繁進出社區，但居民事前對改善工程內容毫無所悉，因此質疑施工單位未取得合法路權，工程車壓壞產業道路，並造成古厝龜裂，更擔心挖中寮山土石填實路堤，日後大雨有土石流安全疑慮，要求立即停工。
監造單位說，國道三號中寮隧道在民國八十三年設計時，就發現有旗山斷層經過，但斷層活動性並不明顯，隧道洞口考量高陡邊坡路段及斷層泥，採明挖覆蓋結構，但八十九年通車後卻發現結構屢遭破壞，之後監測出旗山、龍船斷層具活動性，因基礎持續變位無法消除，因此進行改善工程。
工程人員表示，改善工程是將中寮隧道北洞口改為路塹段，挖掘的土石將填實九支高墩，改善路段總計全長約七百公尺，今年三月十五日開工，預計一○八年二月底可以完工。
高公局：環評通過 允停工協調
高公局強調，中寮隧道改善工程刻不容緩，相關工程均依規定通過環評，絕無安全疑慮，不過，在召開協調會前，工程將先停工。
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