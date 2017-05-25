〈南部〉東海岸警所露營區 遇壞不修停用

2017-05-25

〔記者黃明堂／台東報導〕台東東海岸四個分駐、派出所免費開放露營區，每年嘉惠超過兩千人次背包客，但部分員警抱怨，縣議員也指不符專業，縣警局長黃慶惠表示，目前僅剩的都蘭及長濱兩個派出所露營地將遇壞不修停用，自然淘汰。

東海岸都蘭、都歷、長濱及樟原四個分駐、派出所設置露營區，共有十三個帳位。今年春節假期後，有員警po網抱怨有露營者擅入員警宿舍，也有員警抱怨要整理露營區環境，打掃浴廁、除草。

縣議員許進榮昨質詢時批評派出所提供露營區，不是員警的專業工作，而且有與民爭利之嫌，應該停辦。