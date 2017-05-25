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〈南部〉總統府音樂會 5月28日首度移師屏東舉辦

2017-05-25

衛武營設計 客庄原鄉多元呈現

〔記者陳文嬋、羅欣貞／綜合報導〕總統蔡英文就任後首度走出總統府舉辦的「二○一七總統府音樂會」，五月廿八日下午三時至四時二十分，在屏東演藝廳舉行，音樂會以「最南方思想起」為名，邀請台灣小提琴教母李淑德、原住民歌手戴曉君等演出，節目企劃延續藝術性、多元性、公益性，並加入在地元素，展現台灣、也是屏東獨特豐富的文化面貌。

邀台灣小提琴教母李淑德演出

總統蔡英文去年底為屏東演藝廳揭幕，宣布今年總統府音樂會將移師在此舉辦，由衛武營國家藝術文化中心營運推動小組設計，台灣原住民魯凱與排灣族混血藝術家李尋歡獨挑視覺及片頭動畫設計，音樂會全長八十分鐘，分成「李淑德禮讚」、「星耀國境之南」、「原鄉天籟」三個段落，分別傳達對出身屏東的台灣小提琴教母李淑德教授的禮敬，並彰顯南國客家音樂藝術、原鄉之音的美麗。

值得一提的是，音樂會邀請四名李淑德學生新銳陳沁紅、吳庭毓、林士凱、謝宜君，與全台唯一必修小提琴的里港國小小提琴重奏團聯手開場。

歌手戴曉君、邱俐綾演唱

此外，屏東是台灣客家族群最早的居住地，今年邀請曾入圍金曲獎客家演唱的屏東客家歌手邱俐綾，演唱二○一五年獲臺灣原創流行音樂大獎作品〈Ngai Ngai〉及〈阿姆〉，跳脫族群藩籬，展現臺灣多元共榮。

總統府音樂會秉持「公益性」及「音樂平權」理念，此次廣邀屏東偏鄉及原民部落學生、弱勢團體、熱心地方公益人士、屏東在地的國策顧問及演出者親友，還邀請友邦使節及駐台代表一同欣賞，與蔡總統提前共度端午佳節。

音樂會將安排網路、廣播電台直播及錄影轉播，網站包括總統府全球資訊網、總統府Youtube頻道、中央廣播電台官網及民視四季線上影視；教育廣播電台也於當日同步播出。

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  • 邱俐綾（左）與屏東大學音樂系管絃樂團排練。（衛武營營推小組提供）

    邱俐綾（左）與屏東大學音樂系管絃樂團排練。（衛武營營推小組提供）

  • 戴曉君（左）與屏東大學音樂系管絃樂團排練。 （衛武營營推小組提供）

    戴曉君（左）與屏東大學音樂系管絃樂團排練。 （衛武營營推小組提供）

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