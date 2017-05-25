〈台北都會〉議員提案家長會決定性平教材 社民黨抗議
2017-05-25
〔記者何世昌／台北報導〕國民黨市議員王欣儀提案，性平教育教材應交由各校家長會決定立場，此提案獲廿四藍、綠議員連署；但社民黨認為「家長會」不應介入性平教材，昨早赴市議會抗議。該案昨下午進行市議會大會一讀，民進黨市議員李建昌、洪健益要求撤簽，結果綠營市議員簡舒培也要求暫擱。
該提案指出，家長基於監護權，有關性平教育教材、課程，應有最高、最後審酌權，應交由各校家長會決定立場，要求北市府官員傾聽多元聲音，並重新檢討北市性別平等教育相關管理規範及課程審查規定，內容必須清楚完整，確保性別平等教育之落實。
但社民黨召集人范雲說，性平教育是專業的事，教材應由教育部聘請的委員學者專家審議；有任何疑義應到教育部與專家辯論，「不能放任家長來審核性平教材」；並透露她前晚已成功遊說李建昌撤簽。
社民黨抗議同時，另有家長團體到場反制，並舉「愛台灣久久久」等手舉牌，高喊「孩子是家長生的，我們有教育權」、「不當性平教材退出校園」等語。
該提案昨下午送市議會大會一讀，議長吳碧珠詢問有無意見？李建昌、洪健益表態意欲撤簽，惟草案已成案不得撤簽，但簡舒培舉手表達「有意見」，此案暫擱。
簡舒培事後也另提案，指「為使北市性別平等教育回歸性別平等教育法之規範與立法精神，請教育局研議增加家長參與性別平等教育課程研習」，意即家長循其他的管道參與教材討論。
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