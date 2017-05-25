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〈台北都會〉圓夢基金助學 弱勢學子感恩

2017-05-25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市一○五學年度圓夢基金共資助二百四十三名學生，獎助金額達一千六百六十九萬兩千元，讓弱勢家庭學生獲得社會各界資助，順利完成學業。

三重高中學生彭于家從國三開始接受獎助，她善用圓夢基金購買參考書，豐富學習資源及訓練實力，部分也存起來當「大學基金」；她今年順利申請上台大社工系，希望未來能擁有專業去幫助更多有需要的人，回饋社會給她的溫暖。

永平高中學生田松立說，當時家裡突遭變故，深陷不安全感，多虧有圓夢基金，舒緩父母負擔，安定家人的心，也讓他今年進入清大就讀圓夢。

蘆洲國中學生李丞翊感謝市府與民間企業，提供圓夢助學金以及舉辦圓夢生活體驗營活動，讓他對未來更有清楚想法。

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  • 彭于家（左一）、李丞翊（右一）和田松立（右二），與新北市教育局長林奕華合影。（記者翁聿煌攝）

    彭于家（左一）、李丞翊（右一）和田松立（右二），與新北市教育局長林奕華合影。（記者翁聿煌攝）

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