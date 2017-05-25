〈台北都會〉找路難 鶯歌中山路249巷、329巷擬更名

2017-05-25

〔記者張安蕎／新北報導〕這條路好難找！鶯歌中山路二四九巷及三二九巷，道路狹小、路段高低落差大，不僅常有民眾找不到路，更造成貨運、消防及救護單位不便，鶯歌戶政事務所擬辦理更名作業，將透過住戶問卷調查決議是否更名為光明街。

中山路二四九巷及三二九巷緊鄰光明街與國華路，中間又夾雜光明街四十八巷、九十二巷與一○二巷，十分複雜難找，尤其巷弄間的社區大樓，更有住同一棟卻不同路名的奇特現象，住戶笑說，「訪客若沒人帶路，真的找不到」、「從不報家住中山路，報光明街反而找得到」。

建國里長林清得指出，以前當地只有中山路，光明街現址則是一片鐵皮屋及草叢，民國八十年代光明街新闢後，中山路巷弄變得相對狹小，原本設在中山路的社區大門也跟著「轉向」，常有人來問路，甚至連警察都找不到路，希望能透過更名作業，整合為光明街，讓用路人尋路更方便。

此路段共有八七一戶，有住戶欣然同意改名；有住戶擔憂住址從路變為街，房價恐受影響；也有住戶指出，未來三鶯線將設國華路站，更名為國華路較為有利。戶政事務所今天下午三時將於鶯歌區公所舉辦說明會，協助民眾釐清更名問題。