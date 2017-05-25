〈台北都會〉大南瓜競重 4連霸主秀新成果
2017-05-25
〔記者李雅雯／新北報導〕初夏淡水盛事「新北市全國大南瓜比賽」將在六月舉行，各方栽種高手已密集籌備中。連拿四次重量組第一名的林建訓，冠軍頭銜多到數不清，他大方曝光已培養四十多天的大南瓜，目前目測至少有四百五十台斤重，持續增重中，有信心打破自己去年六百五十六．九八台斤紀錄。
由於許多農友不斷精進技術、有備而來，悉心培養大南瓜，對於能否再稱冠，林建訓謙稱：「我覺得我拿不了冠軍了啦。」
林建訓去年以六百五十六．九八台斤成績拿下冠軍，他說，今年特別從土壤改良著手，培養大南瓜抵禦力，抗蟲也抗疾病；大南瓜怕曬、怕熱、怕多水，所以需要為大南瓜設個遮陽棚，否則曬傷的話，會讓其表皮凹陷，內部就會跟著爛；接下來也要為大南瓜架上風扇，協助散熱。
淡水區農會總幹事高忠說，今年的全國大南瓜比賽預定六月廿三日到廿五日舉行，除了重量競賽外，還有創意造型、南瓜美饌等，熱鬧又好玩，將在淡水金色水岸舉行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
找路難 鶯歌中山路249巷、329巷擬更名
這條路好難找！鶯歌中山路二四九巷及三二九巷，道路狹小、路段高低落差大，不僅常有民眾找不到路，更造成貨運、消防及救護單位不便，鶯歌戶政事務所擬…
網友回應
熱門新聞
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危
- 男排封殺黃培閎 出征世界聯賽
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 「瘸」厄文單節21分 最佳男主角
- ＷＨＡ大會 又有日本等13國挺台
- 《蘇迪曼盃》混雙逆轉勝 台灣今再戰南韓搶四
- 《自由廣場》大學拆不拆蔣公銅像的抉擇
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 台灣是國家還是地方 BBC小編一改再改
- IKEA杯子突爆炸 北京女子被炸暈、受傷
- 釋憲挺同婚 外媒讚亞洲第一
- 碘太多或不足 都有害甲狀腺
- 朝野共識 政黨募黨員 限16歲以上
- 挨2轟很歹勢 陳冠宇勝投飛了
- 《防過敏特企1 》 除塵蟎吸塵器 大吸力+拍打吸頭
- 殷仔肘傷注射PRP 恐休兵2個月
- 函賀WHO新幹事長 我期盼新模式
- 自由充電站╱PRP療法
- 《自由廣場》《北社論壇》若採陪審制，扁有罪或無罪？
- 解除一階限水？ 南水局：樂觀規劃
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 古蹟文創之旅 精障康復之友社區融合
- 嘉義連5震 最大規模5
- 亂吃胃藥 60歲大叔變波霸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Marriage equality advocates celebrate announcement
- 相愛是人權 六都樂觀其成
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 王夢麟怕失聲 不敢簽收唱酬訂金
- 選前曾互槓 川普、教宗相見歡
- 陳艾琳深夜斬2年婚 老爸聲援
- 《自由廣場》僑務委員會來函
- 台壽保1元買安聯8萬張保單 破局
- 喬事變搶劫 烏龍PO文誤會警方亂放人
- 紅襪塞爾挑戰連續三振紀錄 今日賽事預告與轉播
- 被爆日本男友見父母 小胖說法是...
- 修法時程 朝野立委未有共識
- 小天后 哀戚返美
- Chloe奢華手環包 裝飾＋實用
- 郭瑤琪案 檢察總長提非常上訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉大南瓜競重 4連霸主秀新成果
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分