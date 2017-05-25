〈台北都會〉大南瓜競重 4連霸主秀新成果

2017-05-25

〔記者李雅雯／新北報導〕初夏淡水盛事「新北市全國大南瓜比賽」將在六月舉行，各方栽種高手已密集籌備中。連拿四次重量組第一名的林建訓，冠軍頭銜多到數不清，他大方曝光已培養四十多天的大南瓜，目前目測至少有四百五十台斤重，持續增重中，有信心打破自己去年六百五十六．九八台斤紀錄。

由於許多農友不斷精進技術、有備而來，悉心培養大南瓜，對於能否再稱冠，林建訓謙稱：「我覺得我拿不了冠軍了啦。」

林建訓去年以六百五十六．九八台斤成績拿下冠軍，他說，今年特別從土壤改良著手，培養大南瓜抵禦力，抗蟲也抗疾病；大南瓜怕曬、怕熱、怕多水，所以需要為大南瓜設個遮陽棚，否則曬傷的話，會讓其表皮凹陷，內部就會跟著爛；接下來也要為大南瓜架上風扇，協助散熱。

淡水區農會總幹事高忠說，今年的全國大南瓜比賽預定六月廿三日到廿五日舉行，除了重量競賽外，還有創意造型、南瓜美饌等，熱鬧又好玩，將在淡水金色水岸舉行。