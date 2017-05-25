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〈台北都會〉淡水找農趣 栗子南瓜隧道討喜

2017-05-25

〔記者李雅雯／新北報導〕栗子南瓜隧道在淡水區就看得到！淡水區屯山里十號橋下的農田，在園區主人照料栽培下，養出長達卅公尺的栗子南瓜隧道，各品種呈現不同色澤，飽滿結果懸在棚上，相當討喜，活潑可愛的場景好似遁入另個空間，充滿令人開心的正向力量，逗樂探訪的遊客。

6月10日前後將採收 賞瓜要快

現場栽種的栗子南瓜品種包括「一品」、「東昇」、「瑞福」、「春娘」、「李白」和「黑海」，成熟結果後分別呈現墨綠、橙黃、灰綠、淡黃、白色、濃綠等不同顏色，相襯綠色藤蔓，好不活潑；以搭設棚架方式栽種栗子南瓜，因為通風良好、光照均勻，較平地栽種不易得病，結果率也較高。該批栗子南瓜在二月種下，約一百天後成熟，預計六月收成。

栗子南瓜怕高溫、多雨，若是下過雨後驟然飆高溫，更容易染病，並不好照顧。園區主要照料者為七十三歲的謝簡素，她總是在太陽升起前就到農田工作，搶在天氣變得太熱前收工，幾乎天天上工。

謝簡素說，整理藤蔓是所有工作中最費時又費心的，需定時修剪，由於藤蔓不會只往一個方向走，需要手工固定和牽引。「聽到人家稱讚『怎麼這麼漂亮』，就很高興了啦！」謝簡素大方和所有人分享這片費心照顧的景觀。

昨天一早就有多位遊客造訪栗子南瓜隧道，有人轉了捷運、公車前來，雀躍地說：「第一次看到南瓜隧道，實在很漂亮耶！」

謝簡素說，適合欣賞栗子南瓜隧道的時間已進入後段，預計再兩週，約六月十日前後，就準備要採收了。

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  • 淡水區栗子南瓜隧道，不同品種呈現不同顏色，景觀活潑可愛，相當討喜。（記者李雅雯攝）

    淡水區栗子南瓜隧道，不同品種呈現不同顏色，景觀活潑可愛，相當討喜。（記者李雅雯攝）

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