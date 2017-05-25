〈台北都會〉《台北》無人小巴 最快8月試跑公車專用道
副市長︰可降低一例一休衝擊
〔記者陳紜甄、何世昌／台北報導〕為推動智慧城市，北市副市長林欽榮昨開記者會宣布，市政會議五月十六日通過「智慧城市產業場域實驗試辦計畫」，北市府將與廠商合作試辦「無人小巴」，最快今年八月將於信義路或仁愛路公車專用道試營運，由機器取代駕駛司機，林還說該政策可以降低「一例一休」衝擊。不過，無人小巴若發生肇事、違規等問題，台北市交通局坦言目前無法可管。
首階段試營運 將不供民眾搭乘
據了解，國內推動無人駕駛小巴的科技業者喜門史塔雷克（7 STARLAKE），近期將與北市府提營運實驗計畫，相關細節最快兩個月後可定案。
智慧城市專案辦公室主任李鎮宇也坦言，國內並無相關驗車法令，正與經濟部中小企業處協商申請「實驗車牌」；若順利掛牌，預計今年八、九月起在信義路或仁愛路的公車專用道試營運；為降低風險，第一階段試營運最長為期三個月，期間不提供民眾搭乘。
林欽榮還強調，無人駕駛的小巴士，台北很有需要，因為「一例一休」壓力，此可減少人力，亦能提升安全；詳細方案六月底出爐。
如肇事違規 交局︰現無法可管
面對無人小巴肇事問題，交通局運輸資訊科長鍾惠存坦言， 無人駕駛小巴上路後，其肇事責任歸屬、違規開罰以及路權釐清，目前並無相關法令可規範；因此，中央單位須先制定車輛驗證、掛牌以及肇事責任的路權釐清等法令，並經立法通過後，無人駕駛小巴才能上路營運載客，其過程冗長耗時。
但鍾惠存強調，如果是在封閉區域推動無人駕駛小巴，則不必遵守道路交通相關法令；他舉例，高雄市政府有推動封閉範圍營運無人駕駛小巴，推測北市也會遵照此作法。至於仁愛路、信義路是否屬於封閉道路？交通局僅說，待了解業者提出的營運計畫後，再做評估並協助配合。
另一方面，林欽榮也宣布，「智慧城市產業場域實驗試辦計畫」通過市政會議，該計畫不設限項目、廣為徵件，鼓勵民間創意，北市府除與ＩＣＴ業者合作推動「無人小巴」，另將在內湖試辦智慧路燈。
智慧路燈由中華系統整合公司、艾普仕公司、宣冠公司共同合作，將在內湖港墘路、洲子街試辦。除了照明功能，亦可監測溫度、濕度、二氧化碳及PM2.5，還兼具電子圍籬、追蹤、警示等功能。一旦異常突發事件發生，將以閃燈方式達到示警作用。
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