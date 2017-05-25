〈台北都會〉新北耶誕城帳目未公布 議員關切

2017-05-25

〔記者何玉華／新北報導〕台北燈節傳出花費上億元，超支近兩千萬元，同樣也是有公務預算支出的新北市大型活動「歡樂耶誕城」帳務引起市議員何博文關切，質疑市府帳目不公開，恐讓有心人以市府之名對外招搖撞騙；觀光旅遊局長陳國君表示，不會允許廠商以市府之名招搖撞騙，企業贊助的費用在整理中，絕不會是爛帳。

二月四日至二月十二日舉行的台北燈節傳出九天活動花費一億兩千萬元，其中公務預算約五千四百萬元，其餘都是民間贊助；何博文昨天質詢時提到，每年都要求市府提供歡樂耶誕城贊助廠商的名單及贊助金額，但市府給了名單，卻沒給金額，帳務資料不清楚。

陳國君表示，編列歡樂耶誕城每年預算約兩千三百萬元到兩千五百萬元不等，其餘都是合約廠商自行找贊助，去年底四十五天活動，預算約兩千四百萬元，企業贊助的金額比公務預算多，目前還在結算中；他舉一○四年的活動為例，公務預算兩千四百萬元，贊助金額兩千三百萬元。