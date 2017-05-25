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〈台北都會〉三鶯大橋改建 8月底啟動

2017-05-25

〔記者張安蕎／新北報導〕三鶯大橋是往返三峽與鶯歌的唯一通道，因轉彎幅度大、人車混道而發生多起死亡意外，被民眾視為危橋，新北市府決定於八月底啟動改建工程，將以邊拆舊橋、邊蓋新橋方式施工，降低交通衝擊，預計要花五年四個月完工。

三鶯大橋採四階段改建，第一階段將於原橋兩側增設三公尺寬的機車道與三．五公尺寬的人行及自行車道，預計八月動工、一○八年二月完工；第二階段拆除三峽往鶯歌的橋樑，改建為八．四公尺寬的雙線快車道；第三階段則改建另一邊橋樑，工期為卅一個月；第四階段增設環河路匝道，紓解文化路車潮，工期為十六個月。

第二階段開始，施工期間僅留一座橋樑供雙向通車，民眾可改道三鶯二橋，完工後的新橋將比現在規模大一倍，且增設擋風板，改善橋上風勢強勁的問題，全案總經費達廿四億元，新北市府將向中央爭取約七成經費補助。

民進黨團立委蘇巧慧、吳琪銘、議員陳世榮、彭成龍昨天邀集相關單位會勘，要求各階段設計及施工須順利銜接，盡量縮短交通不便的黑暗期。

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