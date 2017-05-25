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〈台北都會〉基隆中山橋孝四路引道 8月中拆除

2017-05-25

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆火車站新站前的中山橋孝四路引道，將配合火車站南口廣場工程，在八月中旬拆除，未來火車站南口廣場沒有阻礙物，被孝四路引道遮蔽數十年的民宅，終於可以通透明亮。

年底前拆國光客運大樓

下一階段將在年底前拆除國光客運大樓，打通忠一路；國光客運基隆到台北、基隆到三重等七條路線，都是基隆通勤族重要路線，目前城際客運尚未完成，有一半以上路線將遷移到舊火車站旁港西街，將衝擊舊火車站前交通與數萬通勤族動線，挑戰性相當高，交通旅遊處長李綱說，目前規劃中，希望降低交通衝擊。

中山橋孝四路引道是民國六十五年興建，貼近民宅，最近的距離只有六十公分，長期造成民宅、店家騎樓黑黑暗暗，與火車站周邊繁榮反差大，居民爭取拆除引道多年。

今年四月中西岸高架道路通車後，市區車流減緩，市府評估，孝四路上橋引道，機車族使用居多，尖峰時段每小時約四百多輛，但汽車每小時僅幾十輛，且附近還有公園街、民治平交道等替代道路，忠一路也即將打通至中山一路，拆除孝四路引道對交通衝擊相對變小。

交旅處交通規劃科長黃秀萍表示，配合基隆火車站南口廣場八月底完工，橫亙在南口廣場前的中山橋孝四路引道將在八月中拆除，火車站南口廣場就沒有阻礙物，整個通透明亮。

市議員游祥耀表示，居民忍受很久，終於要拆了，配合火車站周邊環境改善，民宅和火車站都亮起來。

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  • 基隆火車站新站前的中山橋孝四路引道，將於8月中拆除。（記者盧賢秀攝）

    基隆火車站新站前的中山橋孝四路引道，將於8月中拆除。（記者盧賢秀攝）

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