〈北部〉贈秀林文面照 文史人盼保存文化
2017-05-25
〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台文面國寶逐漸凋零，花蓮最後一位是秀林鄉九十八歲的文面長者陳清香也已臥病在床，長期研究文面歷史的文史工作者田貴實呼籲，雖文面文化已被登錄為文化資產，盼政府能多加關懷僅存國寶，並贈送秀林鄉公所一幅珍貴的文面照片，希望能喚起民眾對文化保存的共識。
田貴實說，目前花蓮及苗栗各僅存二位文面耆老，這群高齡長者每天都在與生命賽跑，居住在秀林鄉的陳清香，已臥病在床多年，公部門應予以關懷，並給長年照顧文面耆老的家人更多精神支柱，彰顯文面文化在族群核心的重要價值。
田貴實有感文面長者恐將不敵時間淬鍊，永遠消失在人類的文明中，特別捐出一幅文面長者的照片給秀林鄉公所珍藏，並選自銅門村、生於一九○四年的文面耆老羅秀華相片，讓洽公民眾駐足、凝視，重拾文面歷史的榮耀記憶。
「缺乏文化認同，等於忘記自己的名字！」秀林鄉長李春風說，感謝田貴實廿多年來，奔走全台蒐羅文面老人的故事，並為歷史留下幾百幅珍貴影音紀錄，太魯閣族的文面文化，代表的就是一個時代的民族性。
李春風強調，「文面」是過去太魯閣族人最重要的生命禮俗，期盼民眾將能透過文面照片，更加了解老祖先的智慧文化，除積極翻轉過去民眾對於文面的刻板印象，也能藉由口述歷史及文化考證，讓世人了解文面意涵。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
礁溪違規農舍 宜縣府：限期月底拆除
屋主若未拆 一定進場執行 宜蘭縣政府鎖定縣內三棟重大違規農舍，列入首波拆除名單，其中，礁溪鄉違規農舍，屋主簽下切結書將自拆，拆除日期獲展延，…
網友回應
熱門新聞
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危
- 男排封殺黃培閎 出征世界聯賽
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 「瘸」厄文單節21分 最佳男主角
- ＷＨＡ大會 又有日本等13國挺台
- 《蘇迪曼盃》混雙逆轉勝 台灣今再戰南韓搶四
- 《自由廣場》大學拆不拆蔣公銅像的抉擇
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 台灣是國家還是地方 BBC小編一改再改
- IKEA杯子突爆炸 北京女子被炸暈、受傷
- 釋憲挺同婚 外媒讚亞洲第一
- 碘太多或不足 都有害甲狀腺
- 朝野共識 政黨募黨員 限16歲以上
- 挨2轟很歹勢 陳冠宇勝投飛了
- 《防過敏特企1 》 除塵蟎吸塵器 大吸力+拍打吸頭
- 殷仔肘傷注射PRP 恐休兵2個月
- 函賀WHO新幹事長 我期盼新模式
- 自由充電站╱PRP療法
- 《自由廣場》《北社論壇》若採陪審制，扁有罪或無罪？
- 解除一階限水？ 南水局：樂觀規劃
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 古蹟文創之旅 精障康復之友社區融合
- 嘉義連5震 最大規模5
- 亂吃胃藥 60歲大叔變波霸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Marriage equality advocates celebrate announcement
- 相愛是人權 六都樂觀其成
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 王夢麟怕失聲 不敢簽收唱酬訂金
- 選前曾互槓 川普、教宗相見歡
- 陳艾琳深夜斬2年婚 老爸聲援
- 《自由廣場》僑務委員會來函
- 台壽保1元買安聯8萬張保單 破局
- 喬事變搶劫 烏龍PO文誤會警方亂放人
- 紅襪塞爾挑戰連續三振紀錄 今日賽事預告與轉播
- 被爆日本男友見父母 小胖說法是...
- 修法時程 朝野立委未有共識
- 小天后 哀戚返美
- Chloe奢華手環包 裝飾＋實用
- 郭瑤琪案 檢察總長提非常上訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉贈秀林文面照 文史人盼保存文化
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分