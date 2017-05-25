〈北部〉贈秀林文面照 文史人盼保存文化

2017-05-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台文面國寶逐漸凋零，花蓮最後一位是秀林鄉九十八歲的文面長者陳清香也已臥病在床，長期研究文面歷史的文史工作者田貴實呼籲，雖文面文化已被登錄為文化資產，盼政府能多加關懷僅存國寶，並贈送秀林鄉公所一幅珍貴的文面照片，希望能喚起民眾對文化保存的共識。

田貴實說，目前花蓮及苗栗各僅存二位文面耆老，這群高齡長者每天都在與生命賽跑，居住在秀林鄉的陳清香，已臥病在床多年，公部門應予以關懷，並給長年照顧文面耆老的家人更多精神支柱，彰顯文面文化在族群核心的重要價值。

田貴實有感文面長者恐將不敵時間淬鍊，永遠消失在人類的文明中，特別捐出一幅文面長者的照片給秀林鄉公所珍藏，並選自銅門村、生於一九○四年的文面耆老羅秀華相片，讓洽公民眾駐足、凝視，重拾文面歷史的榮耀記憶。

「缺乏文化認同，等於忘記自己的名字！」秀林鄉長李春風說，感謝田貴實廿多年來，奔走全台蒐羅文面老人的故事，並為歷史留下幾百幅珍貴影音紀錄，太魯閣族的文面文化，代表的就是一個時代的民族性。

李春風強調，「文面」是過去太魯閣族人最重要的生命禮俗，期盼民眾將能透過文面照片，更加了解老祖先的智慧文化，除積極翻轉過去民眾對於文面的刻板印象，也能藉由口述歷史及文化考證，讓世人了解文面意涵。