〈北部〉花市污水道屢爆管 900萬元找原因

2017-05-25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市低窪地區的污水系統，去年幾次颱風豪雨都爆管，大量的雨污水從重慶路、自由街等污水孔流出，但這些水是從何處侵入污水系統卻遍尋不著，行政院東部聯合服務中心向內政部營建署爭取編列九百萬經費，調查「污水下水道系統不明水原因調查與對應策略」，希望透過監測找出不明水來源。

東辦中心指出，去年連續豪雨及颱風過境，造成花蓮市區包括重慶路、自由街等市區低窪地區的污水系統「爆管」，大量污水從污水人孔蓋冒出，水退去後又臭氣沖天持續數日，鄰近住戶與用路人怨聲載道，不明水來源卻找不出原因。東服中心特別召開「花蓮地區污水下水道系統不明水原因調查與對應策略工作會議」，邀請內政部營建署下水道工程處、花蓮縣政府、市公所等相關單位進行討論。

執行長許傳盛說，去年向中央反應後獲得營建署即刻編列九百萬預算，「污水下水道系統不明水原因調查與對應策略」調查已於今年初發包簽約，五月初已完成工作計畫書審核作業，由於今年雨季又將來臨，政院東服中心近日與縣府、市公所辦工作計畫會議，說明調查方式、計畫進度等內容，希望能在八月間就能有初步結果，提供地方擬訂防災方案。

負責執行計畫的台灣下水道協會指出，目前已開始布設二十組水量監測點，未來還有一百處污水幹線設施內部檢視、五百處分支管網設施及用戶接管公私分界點外設施檢視、兩千棟用戶排水設施巡查、管線TV檢視五千公尺等工作內容，使用最新科技觀測各監測點大雨後水量變化資料，來研判不明水的來源，預計明年可完成整體調查工作，找出確實的淹水原因及根治方案，以杜絕未來淹水的可能。