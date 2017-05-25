〈北部〉社福宅急便 竹市擴增8社區
2017-05-25
〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府推動「社福宅急便」 ，去年在七個社區開辦「行動家庭福利服務中心」，今年又擴增八個社區，未來計劃達到每個聯里一個駐點的目標，讓社會福利服務更親近民眾。
市府社會處表示，今年起陸續增加水源、武功、高峰、虎山、中隘、內湖、海濱及崇禮等八個社區，目前全市累計已有十五個社區享受這項服務。
社會處表示，預計今年底前，將再擴大服務規模，讓每一聯里都享有「社福宅急便」的服務。由專職社工每週提供半天駐點，提供各項社會福利服務諮詢、弱勢兒少家庭通報與相關活動報名。
市長林智堅說，社會處提供的服務、福利包羅萬象，但真正了解服務內容的民眾不多，有些經濟不穩定，較弱勢的家庭，由於資訊取得不易，無法得到完善、便利的服務。因此，他請社會處盤整服務項目，自去年四月起開辦「行動家庭福利服務中心」，透過「社福宅急便」將服務帶進社區 。
林智堅說，社會福利服務要傳達至社區，需要里長、社區發展協會的協助，「行動家庭福利服務中心」結合社區力量，服務功效加乘加倍。民眾有需求可向里長反映，社會處社工將快速提供完善服務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
礁溪違規農舍 宜縣府：限期月底拆除
屋主若未拆 一定進場執行 宜蘭縣政府鎖定縣內三棟重大違規農舍，列入首波拆除名單，其中，礁溪鄉違規農舍，屋主簽下切結書將自拆，拆除日期獲展延，…
網友回應
熱門新聞
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危
- 男排封殺黃培閎 出征世界聯賽
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 「瘸」厄文單節21分 最佳男主角
- ＷＨＡ大會 又有日本等13國挺台
- 《蘇迪曼盃》混雙逆轉勝 台灣今再戰南韓搶四
- 《自由廣場》大學拆不拆蔣公銅像的抉擇
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 台灣是國家還是地方 BBC小編一改再改
- IKEA杯子突爆炸 北京女子被炸暈、受傷
- 釋憲挺同婚 外媒讚亞洲第一
- 碘太多或不足 都有害甲狀腺
- 朝野共識 政黨募黨員 限16歲以上
- 挨2轟很歹勢 陳冠宇勝投飛了
- 《防過敏特企1 》 除塵蟎吸塵器 大吸力+拍打吸頭
- 殷仔肘傷注射PRP 恐休兵2個月
- 函賀WHO新幹事長 我期盼新模式
- 自由充電站╱PRP療法
- 《自由廣場》《北社論壇》若採陪審制，扁有罪或無罪？
- 解除一階限水？ 南水局：樂觀規劃
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 古蹟文創之旅 精障康復之友社區融合
- 嘉義連5震 最大規模5
- 亂吃胃藥 60歲大叔變波霸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Marriage equality advocates celebrate announcement
- 相愛是人權 六都樂觀其成
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 王夢麟怕失聲 不敢簽收唱酬訂金
- 選前曾互槓 川普、教宗相見歡
- 陳艾琳深夜斬2年婚 老爸聲援
- 《自由廣場》僑務委員會來函
- 台壽保1元買安聯8萬張保單 破局
- 喬事變搶劫 烏龍PO文誤會警方亂放人
- 紅襪塞爾挑戰連續三振紀錄 今日賽事預告與轉播
- 被爆日本男友見父母 小胖說法是...
- 修法時程 朝野立委未有共識
- 小天后 哀戚返美
- Chloe奢華手環包 裝飾＋實用
- 郭瑤琪案 檢察總長提非常上訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉社福宅急便 竹市擴增8社區
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分