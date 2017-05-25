〈北部〉社福宅急便 竹市擴增8社區

2017-05-25

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府推動「社福宅急便」 ，去年在七個社區開辦「行動家庭福利服務中心」，今年又擴增八個社區，未來計劃達到每個聯里一個駐點的目標，讓社會福利服務更親近民眾。

市府社會處表示，今年起陸續增加水源、武功、高峰、虎山、中隘、內湖、海濱及崇禮等八個社區，目前全市累計已有十五個社區享受這項服務。

社會處表示，預計今年底前，將再擴大服務規模，讓每一聯里都享有「社福宅急便」的服務。由專職社工每週提供半天駐點，提供各項社會福利服務諮詢、弱勢兒少家庭通報與相關活動報名。

市長林智堅說，社會處提供的服務、福利包羅萬象，但真正了解服務內容的民眾不多，有些經濟不穩定，較弱勢的家庭，由於資訊取得不易，無法得到完善、便利的服務。因此，他請社會處盤整服務項目，自去年四月起開辦「行動家庭福利服務中心」，透過「社福宅急便」將服務帶進社區 。

林智堅說，社會福利服務要傳達至社區，需要里長、社區發展協會的協助，「行動家庭福利服務中心」結合社區力量，服務功效加乘加倍。民眾有需求可向里長反映，社會處社工將快速提供完善服務。