〈北部〉動物園週六、日開派對 相約明年見
2017-05-25
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市立動物園廿九日起將封園一年，六月底啟動再生計畫工程，本周六日舉辦「我和動物有個約定」動物開派對嘉年華，和市民相約明年見。
市長林智堅說，市民可把握這最後兩天開園日，入園重溫屬於三代新竹人共同回憶的各個景點。 兩天的活動有五大主題，包括「奶油獅」兒童劇團表演、親子聯繪、美食餐車、大地裝置藝術及闖關拿好禮遊戲 。
林智堅說，新竹市立動物園是全台原址現存最悠久的動物園，已經八十一歲，陪伴新竹三代人一同成長，意義非凡。
他上任後爭取交通部觀光局補助經費，經多次討論、專家規劃，將打造適合動物生活的「類棲地」，一年後將以嶄新樣貌與大家再見面。
動物開派對嘉年華活動在廿七日、廿八日早上十點到下午五點舉行，民眾只要穿戴「動物圖樣」就能免費入園，現場有動物人偶伴遊園、集章換驚喜好禮、三代同堂拍照打卡拿大獎、親子聯繪玩藝派對、美食派對等活動。
林智堅說，廿八日下午三點由「動物造型遊園踩街」壓軸，他將擔任「動物們的領隊」，帶領民眾遊園，請大小朋友一起來踩街。
此外，市議員黃美慧昨天在議會質詢時，針對市府打算將六十隻動物安置到其他地方，其中一對已廿七歲的白鵜鶘被迫遷到台南頑皮世界，憂心是讓年老動物「客死他鄉」，很不人道。
新竹市立動物園園長楊家民說，會盡全力安置，讓動物受到最好照顧，並將施工期間動物可能受到的干擾降到最低。其中這對白鵜鶘安置到頑皮世界，活動空間大，可自在飛翔，是最友善的安置。
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