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〈北部〉龍潭大池龍舟賽 202隊端午連假爭霸

2017-05-25

〔記者陳昀／桃園報導〕已有一○四年歷史的龍潭大池龍舟賽，即將於二十七日起一連比賽四天，客家事務局配合舉行「龍潭歸鄉文化節」活動，是客庄十二大節慶之一，今年以「乙未客家戰役」為主題，傳揚愛鄉保土的精神，有「龍潭忠義廟暨聖蹟亭巡禮」等活動，帶領遊客走訪史蹟，認識一八九五年乙未戰役及七十三位烈士英勇抗日的歷史和客家精神。

市長鄭文燦指出，今年龍舟賽共有二○二隊報名，廿七、廿八日舉行預賽，廿九、三十日進行決賽，最高獎金的「龍王組」第一名可獲得十五萬元，賽事總獎金共九十六．八萬元。

鄭文燦先前曾發下豪語，表示只要報名隊伍超過兩百隊，他就下場擔任奪標手，如今已吸引二○二隊報名參賽，但鄭文燦後來因為肋骨受傷，不適合再擔任奪標手，他對此也覺得很可惜。

鄭文燦說，龍舟賽結束後，龍潭大池將啟動為期兩年的改造計畫，今年拆除龍潭景觀吊橋，打造入口迎賓廣場、景觀輕食平台、水岸遊憩碼頭、水上表演劇場及親子樂活區；明年針對大池東岸進行景觀改造，增加礫間帶和水質改善系統；此外，還會設置停車場、協調拆除周邊的違章建築，讓龍潭大池改頭換面，呈現龍潭之美。

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  • 啟英高中學生表演船槳舞。（記者陳昀攝）

    啟英高中學生表演船槳舞。（記者陳昀攝）

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