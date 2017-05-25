〈北部〉孫子畢業仍護學童 志工「唐奶奶」獲獎

2017-05-25

服務16年 入選終身楷模

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局昨天表揚交通導護暨教育類志工，共有四○六人入選，包含五十五名「終身楷模獎」、五十六名「金質獎」、一○三名「銀質獎」及一九二名「銅質獎」，七十歲的「唐奶奶」魏秀圓，在自立國小擔任志工十六年，即使孫子都已畢業了，她仍堅持守護學童安全，獲頒終身楷模獎。

魏秀圓的丈夫姓唐，大家都親切喊她「唐奶奶」，她的交通志工服務時數累積已達二一一四小時、教育類服務時數也有二一四九小時，無論風吹日曬雨淋，她都認真維護學童的上、放學安全，或在圖書館整理借閱圖書，為了養成小朋友的禮貌習慣，她還送獎品給主動問早的小朋友，希望養成優良品格，她也在社區擔任志工，拓展服務精神。

六十五歲的江采晏在山豐國小服務十五年、五十一歲的許益齡在大園國中服務廿多年，都擔任交通導護志工，無論晴雨，上學日多能見到她們穿梭在忙碌車陣中、指揮交通的身影。

蘇逸芃從九十四年起，經常利用空檔到同德國小、中埔國小幫忙指揮交通，假日還協助同德國中設備修繕、打掃環境，也熱心參與學校各項活動；黃璽睿在南美國小擔任志工，服務總時數四千多小時，校方表示，黃璽睿謙和有禮，總是滿臉笑容協助校務，愛把「服務就是福氣」掛在嘴邊，帶給學生正面的影響。

市長鄭文燦出席表示，全市共有一萬五千名志工協助各項服務，獲得終身楷模的交通導護志工需要服務兩千小時以上、教育類志工要服務四千小時以上，非常不易，市府持續編列二千五百萬元校園安全預算，讓志工協助校安工作時沒有後顧之憂。