〈北部〉議程變更爆爭議 花縣議員推擠互嗆
〔記者花孟璟／花蓮報導〕半年一次的花蓮縣議會總質詢，卻因議員緊急動議「端午節前要選民服務」，而決議提前一天結束，花蓮縣議會昨上演鬧劇！由於正反兩派各執一詞，代理主席邱永双以「變更議程應由議長處理」，突敲議事槌宣布散會，議員們當場嘩然，還上演推擠、互罵戲碼！
花蓮縣議會本會期十二天的總質詢，自本月十一日開始、預定廿六日結束，昨進行到第十天，縣議員許淑銀提緊急動議，她說，端午節前的廿六日活動多，希望回到部落服務選民，如「一天質詢得完，就不要拖二、三天」，要求調整質詢順序，廿六日總質詢最後一天變更議程為分組審查。
緊急動議附議支持的議員包括何禮台、游淑貞、楊德金等。議員游淑貞認為，總質詢所有議員都是五十分鐘，目前均已第二輪質詢，她以廿五日為例，排質詢的六名議員共花一百一十分鐘，不到二小時，但議會上午九點到中午十二點有三個小時，中間休息十分鐘，空出的時間應能彈性調整。
縣議員莊枝財則認為，他尊重緊急動議，但半年才一次的總質詢，是議員監督政府最好的時間，最後一天不開會「怎麼跟縣民交代」？他說，因需要時間蒐集資料，自己跟其他議員調過而排在最後一天質詢，盼勿用多數暴力表決。
由於昨天的總質詢議長、副議長都缺席，代理主席邱永双認為他只是臨時主席，應由議長來處理，「早就排好的議程怎能這樣」？因此當場敲議事槌宣布「質詢時間結束、散會」！
邱永双走下主席台回座，議員紛紛抗議，邱則被議員張智冠攔住，二人爆發口角推擠，被其他議員架離，但二人還繼續互嗆，邱：「我有帶刀」、張：「帶刀？我還帶槍哩」！邱則說「要亂大家來亂啊」，而在議會亂哄哄的當下，麥克風被消音、議場網路直播也告中斷，現場鬧成一團。
最後議員臨時另推縣議員施金樹為主席，讓楊德金、黃振富的質詢得接續進行，質詢至中午十二點後結束。
至於生病到醫院打點滴的議長賴進坤，則在接近中午抱病趕到議會協調，現場議員討論後，決議議員廿六日變更議程為預算審查。
賴進坤說，廿六日原排定質詢的議員張智冠，放棄口頭質詢改成書面質詢、另二議員同意提前於廿五日質詢，由於時間還充足，因此質詢廿五日結束「也是可以的」，因此議員們決議廿六日變更議程他表示尊重，但他也認為，雖然沒有違反質詢辦法，但變更的決議仍可能讓外界觀感不好。
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標題：〈北部〉議程變更爆爭議 花縣議員推擠互嗆
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