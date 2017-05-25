| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉大新竹輕軌 時力籲規劃透明永續

2017-05-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府提出三百億元（含新竹縣部分一百億元）大新竹輕軌計畫，時代力量新竹黨部昨天對此提出訴求，包括公開計畫評估結果、召開各區公聽會及提出整體大眾運輸網路規劃以及未來營運應有永續經營方案，不要像世博台灣館成為蚊子館。

竹市府：會妥善規劃

市府交通處回應，包括路線、營運計畫和施工方式等，未來會進行完整的規劃報告和細部設計討論，公聽會是必要程序，會堅持公開透明及審慎評估、妥善規劃，絕不會草率處理。

時代力量新竹黨部主委邱顯智表示，市府提出這項高達三百億元的大案子，但到現在都沒看到評估報告及相關的規劃設計，顯示並非經過深思熟慮，應審慎評估，公開透明；對於後續的營運也要提出規劃，不能像世博台灣館，花了十五億元最後卻變成蚊子館。

邱顯智說，過去廿多年，歷任市長都提出要蓋輕軌，也提出可行性研究，但都無法做，很多市民對此政策是既期待又怕受傷害，更擔心輕軌使用率低，成為拖垮市府財政的大錢坑。

邱顯智要求市府應公開大新竹輕軌計畫的評估結果，包括財務可行性、交通需求面和替選方案成本效益等，市區重要站別的規劃也應公開透明。

此外，邱顯智說，時代力量新竹黨部透過黨部粉絲頁，針對大新竹輕軌計畫進行網路民調，調查結果有效票數一千一百七十六票，支持和反對的票數分別為四百五十七票和七百一十九票，反對者較多，顯示市府有必要跟市民多溝通。

市府交通處長倪茂榮表示，網路民調的受訪者不見得是大眾運輸工具的使用者，每天使用大眾運輸工具包括鐵路、國道、公路客運與公車等進出新竹市者多達約十三萬人次，他們是未來輕軌的基本客群，可以再影響其他開車與騎機車的人，但聲音沒被聽見，並非少數。

廣告
  • 時代力量新竹黨部針對大新竹輕軌計畫，要求市府審慎評估，規劃透明。 （記者洪美秀攝）

    時代力量新竹黨部針對大新竹輕軌計畫，要求市府審慎評估，規劃透明。 （記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
礁溪違規農舍 宜縣府：限期月底拆除

屋主若未拆 一定進場執行 宜蘭縣政府鎖定縣內三棟重大違規農舍，列入首波拆除名單，其中，礁溪鄉違規農舍，屋主簽下切結書將自拆，拆除日期獲展延，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：〈北部〉大新竹輕軌 時力籲規劃透明永續


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.