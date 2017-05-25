〈北部〉大新竹輕軌 時力籲規劃透明永續
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府提出三百億元（含新竹縣部分一百億元）大新竹輕軌計畫，時代力量新竹黨部昨天對此提出訴求，包括公開計畫評估結果、召開各區公聽會及提出整體大眾運輸網路規劃以及未來營運應有永續經營方案，不要像世博台灣館成為蚊子館。
竹市府：會妥善規劃
市府交通處回應，包括路線、營運計畫和施工方式等，未來會進行完整的規劃報告和細部設計討論，公聽會是必要程序，會堅持公開透明及審慎評估、妥善規劃，絕不會草率處理。
時代力量新竹黨部主委邱顯智表示，市府提出這項高達三百億元的大案子，但到現在都沒看到評估報告及相關的規劃設計，顯示並非經過深思熟慮，應審慎評估，公開透明；對於後續的營運也要提出規劃，不能像世博台灣館，花了十五億元最後卻變成蚊子館。
邱顯智說，過去廿多年，歷任市長都提出要蓋輕軌，也提出可行性研究，但都無法做，很多市民對此政策是既期待又怕受傷害，更擔心輕軌使用率低，成為拖垮市府財政的大錢坑。
邱顯智要求市府應公開大新竹輕軌計畫的評估結果，包括財務可行性、交通需求面和替選方案成本效益等，市區重要站別的規劃也應公開透明。
此外，邱顯智說，時代力量新竹黨部透過黨部粉絲頁，針對大新竹輕軌計畫進行網路民調，調查結果有效票數一千一百七十六票，支持和反對的票數分別為四百五十七票和七百一十九票，反對者較多，顯示市府有必要跟市民多溝通。
市府交通處長倪茂榮表示，網路民調的受訪者不見得是大眾運輸工具的使用者，每天使用大眾運輸工具包括鐵路、國道、公路客運與公車等進出新竹市者多達約十三萬人次，他們是未來輕軌的基本客群，可以再影響其他開車與騎機車的人，但聲音沒被聽見，並非少數。
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