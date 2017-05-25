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〈北部〉當市長更有感 鄭文燦想做8年

2017-05-25

〔記者陳昀／桃園報導〕「我想做八年！」市長鄭文燦昨天與媒體座談，媒體問他，民調滿意度很高，會不會被延攬入閣？他明確答覆說，希望爭取連任並做好做滿，因為擔任地方首長能直接為人民解決更多問題，比其他職務都更有感。

鄭文燦表示，他力拚桃園的建設發展，這次前瞻基礎建設計畫，桃園市軌道運輸的經費很多，可說是十年的建設經費一次到位，效益很高、值得推行，他積極推動的鐵路地下化，甚至有前朝的官員私下表達支持，「因為桃園的路真的太窄了！」

上任兩年多，鄭文燦至今仍維持「跑選舉」的精神，平日、假日都行程滿檔，他笑說，今年農曆過年，他跑遍全市一百多處廟宇，和市民面對面才能真正了解問題、解決問題，市民看到他都很願意表達意見，「我不製作人形看板，因為我本人就是看板！」

鄭文燦說，他一天只睡五個小時，累了就利用跑行程的途中空檔，在車上小睡片刻，他跟老婆開玩笑說「我認人不認床！」

對於自己在最近的施政滿意度名列六都首長的第二名，高達七十四．一％，他感嘆說，「要是分配到的預算能跟滿意度一樣高，該有多好！」

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