〈北部〉響應瘦桃子 胖周瑜今年要減5公斤

2017-05-25

〔記者陳昀／桃園報導〕有「胖周瑜」外號的市長鄭文燦，身材有些圓潤，雖然他一直覺得「自己不算胖」，但蔡英文總統每次來桃園視察時，總是叮嚀他「注意身材、該減重了」；鄭文燦昨天「堅稱」，他的體重是七十四公斤，會率先報名衛生局的「瘦桃子計畫」，控制飲食並努力跑行程當作運動，今年要減重五公斤。

鄭文燦說自己的體重是七十四公斤，對此，很多人打趣說，「是不是體重機壞了？」但記者昨天問他，他強調就是七十四公斤、一七○公分，換算下來，BMI是二十五．六。

被稱為「胖周瑜」的鄭文燦，他曾笑稱「喜歡周瑜但不喜歡胖」，他表示擔任市長之前，曾經有八十二公斤，後來馬不停蹄跑競選行程，一度瘦到七十公斤。

對於「胖周瑜」的原由，他表示，七年多前的桃園縣長選舉，當時奉黨主席蔡英文之命，在選前五十八天臨危受命上陣，當時剛好電影「赤壁」上映，他在參選聲明中引用電影台詞，強調「面對資源不對稱的戰爭，我要拚了，守住半壁江山」，蔡英文覺得他足智多謀，用「周瑜」來比喻他，因為當時有一點胖，所以就被叫做「胖周瑜」。