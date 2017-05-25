〈北部〉《體育署調查六都中最胖》 鄭文燦︰不能市長胖就說桃園胖
認BMI逾27才是真正肥胖
〔記者陳昀／桃園報導〕根據體育署調查，桃園市的過重與肥胖人口比率在六都最高，高達卅八．八％，市長鄭文燦昨天表示不公平，「不能市長胖就說桃園胖！」他認為，體育署的調查是以BMI超過廿四為標準，但BMI超過廿七才是真正的肥胖，若以此計算，桃園市是六都的第四名。
鄭文燦說，桃園市人口比較年輕，中壯年、年輕人的體態「比較壯」，所以BMI超過廿四才會偏多，但BMI超過廿七的比率只有十四．九％，而且根據體育署的「運動現況調查」，從八十六年到去年，各縣市的肥胖人口比率都持續攀升，桃園市只增加五．八％，僅次於最低的台北市。
衛生局力推瘦桃子計畫
鄭文燦要求衛生局大力推動「瘦桃子計畫」，鼓勵市民加強自我健康管理，「若需要代言人，可以從市府找，但不一定要找我！」
對於BMI的肥胖定義，台北榮總桃園分院營養師林恬如表示，臨床上仍以BMI廿四作為肥胖指標，對老年人才會放寬標準，但建議再參考腰圍、體脂率等，有減重需求的人可到醫院諮詢，醫院會依個人情形給予飲食等專業建議，「運動是減重的必要良方！」
市府衛生局局長蔡紫君表示，「瘦桃子計畫」是透過衛生所與學校、醫院、職場及社區合作，目前在各區已成立一○三處「享瘦站」，受理報名健康體能活動；去年起也開辦「健康體位管理計畫」，在學校、職場、社區等整合六十七處據點，提供為期三個月的系列營養及體能課程，去年參與的二八八五人，平均腰圍減少兩公分。
她說，衛生局今年還推出「健康盒餐評選辦法」，鼓勵餐飲業者提供總熱量低於八百大卡、高纖多蔬菜的便當，民眾也可到衛生局網站下載「桃園健康餐盤」APP，計算個人每日應攝食量並記錄飲食情況，或運用市民卡的「運動卡」功能，定期運動。
蔡紫君指出，肥胖的原因很複雜，生活型態、遺傳或疾病都是可能原因，呼籲大家追求健康體位，但不必對肥胖族群產生歧視或偏見。
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