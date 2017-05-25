〈中部〉台中港國際郵輪 今年僅來兩艘
2017-05-25
〔記者蘇金鳳／台中報導〕國際觀光郵輪到台中港今年只有二艘！市議員楊典忠廿四日在議會提出質疑，國際觀光郵輪市場逐年成長，但台中市卻逐年下滑，前年有六十八艘郵輪來台中港，去年卻降到十艘，今年竟僅二艘，他強調，台中港很多軟硬體設施不足應改善。
副市長林陵三表示，台中港、高雄港及基隆港本身條件不一樣，台中港有潮差問題，要與台中港務分公司協調，儘速蓋一座符合停靠規定的郵輪碼頭；觀光局長陳盛山說，台中港港埠碼頭設施正在進行整治，影響去年及今年郵輪停靠數，一旦整修完成，應可改善現況，觀光局將努力吸引郵輪到台中港，也會努力把台中港納入亞洲郵輪經濟圈。
議員楊典忠表示，根據台灣各主要港口港務分公司公布的郵輪航班資訊，今年預定郵輪航班基隆港約有三七五艘、高雄港有四十四艘、花蓮港八艘、台中港二艘，跟去年比較，台中港郵輪去年是十艘，今年卻僅二艘。
而且國際郵輪趨勢報告ＣＬＩＡ預估，今年全球郵輪人數會成長五．四二％，亞洲郵輪市場會再從十三．五％成長至十四．二％，台中港不應被摒除在郵輪市場外。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
縣市合併 嘉市半數議員連署反對
嘉義縣市合併議題持續延燒，嘉義縣長張花冠昨天上台北接受廣播電台「POP radio」訪問時說，她多次向總統蔡英文建議調整財政收支劃分及行政區…
網友回應
熱門新聞
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危
- 男排封殺黃培閎 出征世界聯賽
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 「瘸」厄文單節21分 最佳男主角
- ＷＨＡ大會 又有日本等13國挺台
- 《蘇迪曼盃》混雙逆轉勝 台灣今再戰南韓搶四
- 《自由廣場》大學拆不拆蔣公銅像的抉擇
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 台灣是國家還是地方 BBC小編一改再改
- IKEA杯子突爆炸 北京女子被炸暈、受傷
- 釋憲挺同婚 外媒讚亞洲第一
- 碘太多或不足 都有害甲狀腺
- 朝野共識 政黨募黨員 限16歲以上
- 挨2轟很歹勢 陳冠宇勝投飛了
- 《防過敏特企1 》 除塵蟎吸塵器 大吸力+拍打吸頭
- 殷仔肘傷注射PRP 恐休兵2個月
- 函賀WHO新幹事長 我期盼新模式
- 自由充電站╱PRP療法
- 《自由廣場》《北社論壇》若採陪審制，扁有罪或無罪？
- 解除一階限水？ 南水局：樂觀規劃
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 古蹟文創之旅 精障康復之友社區融合
- 嘉義連5震 最大規模5
- 亂吃胃藥 60歲大叔變波霸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Marriage equality advocates celebrate announcement
- 相愛是人權 六都樂觀其成
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 王夢麟怕失聲 不敢簽收唱酬訂金
- 選前曾互槓 川普、教宗相見歡
- 陳艾琳深夜斬2年婚 老爸聲援
- 《自由廣場》僑務委員會來函
- 台壽保1元買安聯8萬張保單 破局
- 喬事變搶劫 烏龍PO文誤會警方亂放人
- 紅襪塞爾挑戰連續三振紀錄 今日賽事預告與轉播
- 被爆日本男友見父母 小胖說法是...
- 修法時程 朝野立委未有共識
- 小天后 哀戚返美
- Chloe奢華手環包 裝飾＋實用
- 郭瑤琪案 檢察總長提非常上訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉台中港國際郵輪 今年僅來兩艘
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分