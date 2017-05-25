〈中部〉台中港國際郵輪 今年僅來兩艘

2017-05-25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國際觀光郵輪到台中港今年只有二艘！市議員楊典忠廿四日在議會提出質疑，國際觀光郵輪市場逐年成長，但台中市卻逐年下滑，前年有六十八艘郵輪來台中港，去年卻降到十艘，今年竟僅二艘，他強調，台中港很多軟硬體設施不足應改善。

副市長林陵三表示，台中港、高雄港及基隆港本身條件不一樣，台中港有潮差問題，要與台中港務分公司協調，儘速蓋一座符合停靠規定的郵輪碼頭；觀光局長陳盛山說，台中港港埠碼頭設施正在進行整治，影響去年及今年郵輪停靠數，一旦整修完成，應可改善現況，觀光局將努力吸引郵輪到台中港，也會努力把台中港納入亞洲郵輪經濟圈。

議員楊典忠表示，根據台灣各主要港口港務分公司公布的郵輪航班資訊，今年預定郵輪航班基隆港約有三七五艘、高雄港有四十四艘、花蓮港八艘、台中港二艘，跟去年比較，台中港郵輪去年是十艘，今年卻僅二艘。

而且國際郵輪趨勢報告ＣＬＩＡ預估，今年全球郵輪人數會成長五．四二％，亞洲郵輪市場會再從十三．五％成長至十四．二％，台中港不應被摒除在郵輪市場外。