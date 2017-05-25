〈中部〉工讀四年拚空姐 大業生圓夢

2017-05-25

〔記者顏宏駿／大村報導〕現年廿二歲的謝湘羚，在鐘錶行打工，因為懷抱空姐夢想，四年前半工半讀，晚上到彰化縣大葉大學觀光旅遊學系進修學士班就讀，日前報考遠東航空公司空姐，從三千人中脫穎而出，錄取率不到一％，美少女升級變空姐，謝湘羚成為校園風雲人物。

這次遠東航空只招考廿五名空姐，結果有三千人報考，錄取率不到一％，競爭非常激烈。就讀觀光旅遊學系的謝湘羚經過「四年」的準備，結果一試中的，昨天她把自己的經驗跟大家分享。

她說，這四年努力學習英、日語，並選修曾經當過泰航空姐的汪祖慧老師開的「航空服務概論」，大三加入大葉的「空勤培訓中心」，有模擬的客艙學習機上的服務細節。

汪祖慧說，謝湘羚因為懷抱「空姐夢」，有強烈的學習動機，但這樣要當空姐還不夠，最主要是要有好的人格特質，不怕困難，認真學習，其次她又有白天服務業的工作經驗，因此面試時，資歷就比同時間畢業的學生更優，三千人報考，只錄取廿五名空服員，湘羚靠著一步一腳印的努力脫穎而出，相信未來她在空服業一定有很好的發揮。