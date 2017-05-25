〈中部〉清境高空步道將開幕 交管迎戰

2017-05-25

端午連假又碰合歡山杜鵑花季

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕清境高空觀景步道選在端午連假首日開幕營運，又碰到合歡山高山杜鵑花季，除南投縣府在仁愛鄉霧社停車場設接駁站，台中區監理所也在埔里台糖停車場設接駁站，民眾可轉搭南投客運接駁車到清境，再轉乘至合歡山，警方則將加強取締違規停車。

台十四甲線加強取締違規停車

週六起將展開四天的端午連假，預估會有大批遊客湧入南投縣各景點，南投縣警方將啟動「運用科技」、「替代道路」、「強制改道」、「路況即時報導」與「停車場預警」等五大交管措施，另外針對清境高空觀景步道和合歡山高山杜鵑花季，再加碼兩項「易塞車路段預告」與「出動大型重型機車隊」，將在台十四甲線加強重機巡邏和取締違規停車。

備受矚目的新景點清境高空觀景步道，廿七日開幕啟用，四天連假的網路預訂票已全數被訂光，現場每天上下午兩場各留三百張票，縣府觀光處提醒，若假日未預訂到票還是選平日前往會比較保險。

霧社停車場、埔里台糖設接駁站

擔心連假期間，台十四甲線交通大打結，南投縣府在仁愛鄉霧社的縣有停車場設接駁站，主要供大型遊覽車停放，旅遊團事先與民間接駁車業者聯絡好，遊客轉接駁車上山。

另外公路總局台中監理所則因應高山杜鵑花季和清境步道的人潮，假日也租用埔里鎮台糖停車場當接駁站，遊客可將車子停在該處，再搭南投客運接駁車到清境國民賓館，若要上合歡山在此轉搭另班客運上合歡山，出發前先電洽南投客運預約，若無預約將引導轉乘「6658」等原有路線的客運班車。

另埔里工務段則在台十四甲線廿九到三十三公里路段，即昆陽到合歡山遊客中心的狹窄路段設交通錐及連桿，禁止路邊停車。