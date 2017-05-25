〈中部〉走林鐵軌道遇工程車 婦摔傷

2017-05-25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一對來自屏東的夫妻，昨天上午到阿里山國家風景區遊玩，誤闖阿里山森林鐵路二萬坪往屏遮那施工路段，在林鐵六十四號懸空鐵橋處，遇一工程台車迎面而來，兩人疑閃避不及，妻子被撞落鐵橋，丈夫自橋上跳落躲避，雙雙跌落深約三．七公尺深的邊坡，經救援，受傷的妻子送醫後，沒有生命危險，但需住院觀察，丈夫無明顯外傷。

嘉義林管處副處長楊瑞芬表示，昨上午八點廿分，三名工程人員搭乘工程台車，以時速廿公里以下的速度，自二萬坪站前往屏遮那站施工，在長約十六公尺、寬一．六五公尺的六十四號橋（林鐵本線六十六公里二百公尺處）上，發現有兩名遊客行走，因事發突然，台車在遊客前即緊急煞車停止，但兩人已自橋兩側跌落橋下，工程人員報警後，協助搜救人員將受傷婦人送醫。

楊瑞芬表示，嘉義林管處在事發地設有禁止行人通行告示牌，依鐵路法規定，可對違規行為人開罰一千五百元至七千五百元不等罰鍰，全案交由鐵路警察局嘉義派出所釐清事故責任。

聖馬爾定醫院表示，受傷的婦人（六十六歲）到院時，有後腦腫脹情形，肩膀、左臂及右腳受傷，需住院觀察。