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〈中部〉嘉市免費子宮頸癌疫苗 升為九價

2017-05-25

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕子宮頸癌是國內女性十大癌症死因，嘉義市今年率各縣市政府之先，為全市一千五百多位國一女生施打免費的九價子宮頸癌（HPV）疫苗，預防更多種台灣特有型HPV病毒型別，將子宮頸癌的防護力由過去七成提升至九成，提供更全面的防護，昨天市長涂醒哲前往嘉義國中訪視國一女生接種九價子宮頸癌疫苗情形。

涂醒哲表示，嘉義市率先採用的九價子宮頸癌疫苗，與美國及歐盟公衛政策同步，可涵蓋九種型別的子宮頸癌疫苗，包含台灣特有型HPV病毒（第52及58型），且能產生對應之專一性抗體，對疫苗所涵蓋之型別提供直接保護；他也呼籲卅歲以上女性市民每年做一次的免費子宮頸抹片檢查，除了預防癌症以外，早期發現早期治療。

市衛生局保健科長林秀猜表示，嘉義市連續五年推動國一女生免費接種子宮頸癌疫苗政策，獲得家長熱烈迴響及支持，政策滿意度高達九十八％，過去使用四價子宮頸癌疫苗共需施打三劑，今年採用九價子宮頸癌疫苗共需施打二劑，五月接種第一劑，第二劑於第一劑接種後六個月接種，經費約一千萬元。

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