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〈中部〉（雲林）小校混齡、跨校教學 學習變活潑

2017-05-25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕教育部公告一人也成班，雲林縣府配合中央政策裁併校喊停，將推動跨年教學或混齡教學，增加學生競爭力及刺激，大埤仁和國小去年試辦跨年級教學，並透過視訊與外縣市學校「共學」，學習變活潑，成效良好。

「雲林縣立國民中小學整併辦法」一○四學年度開始實施，新生不足四人不開班，一○六學年度門檻更加嚴為八人；根據縣府教育處統計，一○六學年度小一新生低於四人報到的學校有廿四校，其中只有一名新生有一所、兩名七所、三名七所、四名九所，未滿八名的學校更多達六十六所，若依原計畫，全縣將有一百五十二所國小開不成班，比例高達四成。

少子化因素，偏遠小校學生人數減少已無法避免，近幾年縣內各小校積極發展特色，盼能吸引學區外學生就讀，大埤鄉仁和國小全校只有六十八名學生，學校龍鳳獅隊多次榮獲全國冠軍，為增加學生視野、競爭力，校方去年試辦跨年級教學，今年也利用智慧教室辦理跨縣市共學活動。

仁和國小校長洪千惠指出，不同其他學校的混齡、跨年級教學，學校實施方式是老師的教學方法改變，提供學生更多學習資源，進而增加自學能力及小組合作，例如英文課中、高年級學生分成聽說組、讀寫組，透過繪本、節慶等方式讓學生輕鬆學習。

共學方面則與嘉義興中國小透過視訊一起上課，洪千惠表示，學生為了在別校學生面前表現，學習時特別認真，也讓小朋友不用出門就能學到其他學校的特色課程，學校目前還與國外學校洽談共學中。一位家長表示，學校試辦跨年級教學後，孩子學習變主動，功課也進步。

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  • 大埤仁和國小試辦跨年級教學，學生透過分組合作學習增加自學能力及學習樂趣。（記者黃淑莉攝）

    大埤仁和國小試辦跨年級教學，學生透過分組合作學習增加自學能力及學習樂趣。（記者黃淑莉攝）

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