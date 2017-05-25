〈中部〉嘉市救老屋 開學堂召集老木工
2017-05-25
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市文化局執行「舊屋力老屋補助計畫」邁入第四年，補助金額每年一百多萬元，鼓勵民間加入保存老房子、活化閒置老建物的行列，已成功輔導十九案，公、私部門力量的結合，除號召「救屋」，讓老房子不被城市遺忘，也讓更多人在老房子實現夢想。
這些成功個案經營或使用老屋的型態，不再侷限於餐廳、咖啡廳，更包含非營利的藝文空間、公民監督人權工作坊、商品消費販售等，甚至將雲端智慧與老屋作結合，讓老屋呈現新時代風貌。
嘉市文化局長黃美賢說，為協助民眾守護嘉市的老房子，文化局建置「從舊的力量裡遇見嘉義市」網站，作為公部門與民間交流的平台，推動「舊有建築活化再利用輔導計畫」，委託建築師等成立輔導團，協助老屋經營者修繕工作，舉辦「老屋學堂」，安排修繕與經營課程，提供維護管理老屋所需的專業知識，讓修繕者不再獨自摸索。
嘉義市首創「建材銀行平台」，整合八家從事舊木料建材的經營業者，召集多位木工老師傅，成立專屬服務平台，滿足老屋修繕需求；今年文化局將為輔導成功個案拍攝影片，讓民眾細細品味老屋背後的故事。
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